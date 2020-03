El Telégrafo de Guayaquil

Lunes, 23 Marzo 2020

El presidente de la Repúblia, Lenín Moreno, la noche de este domingo 22 de marzo, a través de su cuenta de Twitter, ordenó al ministro de Finanzas, Richard Martínez, eliminar "gastos innecesarios del próximo proceso electoral y reasignarlos a atender las prioridades de la emergencia sanitaria".

En redes sociales se inició una campaña con el #QuienSeSuma donde se proponía que todos los fondos para la campaña electoral de 2021 se destinen al sector salud para contrarrestar el covid_19, que no se sentregue ni un centavo a los partidos políticos "Recuerden que el presupuesto para las eleccciones es de $ 145 millones", decía el texto del menasaje que se hizo tendencia este domingo 22 de marzo.

Los políticos no tardaron en pronunciarse, y uno de ellos fue el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien dijo: "Estoy totalmente de acuerdo. Pero que el dinero sirva para atender las necesidades de los que no pueden trabajar y de los afectados por el covid_19. No para pagar deuda externa extrna ni excesos burocráticos. Y que se rinda pública cuenta de ello".

Miemtras que el líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, no se quedó también se pronunció. "En estos momentos de dolor y preocupación para tantas familias ecuatorianas, no es posible no adherirse a esta iniciativa. Por lo tanto me adhiero. La prioridad hoy son nuestros hermanos más vulnerables.

En ellos debemos pensar, por ellos debemos actuar". Asimismo, César Montúfar (Concertación 51), en torno a esta campaña, indicó: "Me uno a esta campaña ciudadana para que los fondos destinados a los sujetos políticos para la próxima campaña electoral se destinen a enfrentar la crisis sanitaria que vive el país. Él invitó a que todas las organizaciones políticas respalden esta propuesta".

Hasta ahora no ha habido pronunciamiento de la titular del CNE, Diana Atamaint, en torno a si el calendario electoral sufrirá modificaciones por la crisis sanitaria que enfrenta el Ecuador.

