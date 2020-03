1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 04 Marzo 2020

Luego de 3 horas y media finaliza el testimonio del exvicepresidente Jorge Glas, en el décimo segundo día de audiencia de juzgamiento en el caso Sobornos 2012-2016, quien sostuvo que Pamela M. "se aprovechó por todos lados", señalándola como responsable de pedido de dinero a empresas.

Glas aseguró en su testimonio que existe una maquinaria paraestatal que hackea archivos, manipula computadoras para acusar y extorsionar.

El exvicepresidente inició su declaración, desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi, explicando lo que supuestamente ha sucedido en el caso por asociación ilícita en el que se lo sentenció en 2017, pues cree que existen coincidencias entre ese proceso penal y el caos Sobornos 2012-2016, en especial, en lo referente a la existencia de archivos adulterados con los que se acusa a 21 personas por cohecho.

El principal argumento del exfuncionario fue que, según él, no existe el delito de cohecho, por el que se lo juzga. De acuerdo con su versión, él no fue partícipe en ningún momento ni en ninguna de las etapas de contratación de las obras públicas del Gobierno de Rafael Correa. Por lo tanto, según él, no pudo participar en el supuesto delito investigado.

Según el periodista Fernando Villavicencio, Glas mintió, al decir en la Corte, que jamás había firmado ni autorizado la firma de contratos. "Aquí está el crédito firmado por él con el Eximbank de China para Coca Codo Sinclair".

ATENCIÓN: Hoy en su testimonio ante la @CorteNacional en el caso #ArrozVerde , Jorge Glas mintió, dijo que jamás había firmado ni autorizado la firma de contratos. Aquí está el crédito firmado por él con el Eximbank de China para Coca Codo Sinclair. Vean. @FiscaliaEcuador https://t.co/ReJ7JDr4LM pic.twitter.com/bpsMhJnUhC — Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) March 4, 2020

