1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Marzo 2020

En el interior del movimiento Pachakutik (PK), brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), no habrá espacio para el ‘pensamiento mariateguista’, advirtió el dirigente Marlon Santi, el pasado viernes.

En los últimos meses el Movimiento de Indígenas y Campesinos de Cotopaxi (MICC), liderado por Leonidas Iza, marcó distancia de PK por la elección del comité ejecutivo que se realizó el año pasado, en la que Santi fue reelegido coordinador nacional.

Entonces también se escogió a Cecilia Velasque como subcoordinadora de PK.

El MICC se opuso a la elección de Velasque y como no pudo evitarla amenazó con formar otra agrupación y retirarse de PK, advirtiendo también que no le permitiría entrar a la provincia de Cotopaxi.

Santi relató que hace unos días un dirigente del MICC (no reveló su nombre) le pidió arreglar el impase. Eso se haría con una “carta de reconciliación”, pues no se han “cerrado las puertas”, pero son situaciones “que nacen por algunos intereses”, reconoció el coordinador político.

En el interior del movimiento indígena se rumora que el MICC, cuya corriente ideológica es el ‘mariateguismo’ –relacionada con la izquierda a la que Iza sería afín–, querría separarse de PK.

Esto, a puertas de las elecciones nacionales del 2021.

Santi opinó: “Si hay otro movimiento externo, con una lógica de pensar izquierdista, porque se escucha que son mariateguistas, en PK no entra el pensamiento mariateguista”.

Y prosiguió: “Hace 23 años el pensamiento de PK es innovador, de proteger al ser humano, los derechos civiles, pero no es de una izquierda revolucionaria, socialista, comunista”.

Si el MICC decide no ‘reconciliarse’ con PK, no podrá inscribir candidaturas para los comicios del 2021 porque no está legalmente inscrito ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). (El Universo)