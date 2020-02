1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, afirma, en entrevista concedida a EL UNIVERSO, que formalmente no ha recibido ninguna denuncia sobre que grupos de ciclistas hayan construido senderos sin permiso en el Bosque Protector Cerro Blanco.

Esto fue afirmado por Nicolás Romero, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, en un reportaje publicado por este Diario el 24 de febrero pasado, quien además aseguró que en la zona por donde pasaría la ruta hacia el nuevo aeropuerto, que atraviesa Cerro Blanco, ya no hay flora ni fauna.

Ledesma aclara que la fundación Pro Bosque, que administra el predio, no ha notificado sobre alguna actividad irregular sobre este tema puntual.

Asegura que tiene una relación “cordial” con ciclistas y Pro Bosque. Dice que a través del diálogo se encontrará una alternativa para la construcción de la carretera sin afectar “al pulmón más importante” que le queda a la ciudad.

¿El ministerio del Ambiente (MAE) se ha contactado con los directivos de Pro Bosque para conocer la situación de Cerro Blanco?

De hecho he hablado con la directora de la Fundación Pro Bosque y no está de acuerdo con las declaraciones del señor (Nicolás) Romero y se lo han hecho saber a él.

¿Cuál es el tema?, el propietario del predio es Holcim (empresa cementera). Esto (Cerro Blanco) no es un área de reserva, es un bosque protector. El propietario del terreno, del predio, es Holcim.

Holcim entregó la administración del predio, del bosque protector, a la fundación Pro Bosque. La Fundación Pro Bosque para manejar este predio tuvo que presentar, hace muchos años y cada año lo verifican, un plan de manejo ambiental. ¿Qué supone un plan ambiental?, las actividades permitidas dentro de ese predio que básicamente son recreativas, de conservación, académicas. La fundación presenta este plan y el MAE lo autoriza.

¿Qué más hace el Ministerio de Ambiente si hay una denuncia ya sea de la fundación o de terceros?, estoy verificando que el señor (Nicolás) Romero haya hecho una denuncia al Ministerio del Ambiente porque yo no la tengo presente porque ahora piensan que por redes (sociales) se hacen las denuncias. A mí me toca ver las denuncias por redes. Estoy verificando que por redes (Nicolás Romero) me haya copiado.

Nicolás Romero asegura que un grupo de ciclistas ha abierto senderos dentro de Cerro Blanco sin permiso...

Si es que hay una denuncia nosotros por supuesto, pidiendo permiso de ingreso a la fundación (Por Bosque) porque es la que tiene que otorgar el permiso de ingreso a cualquiera a ese predio, verificaremos la denuncia.

La denuncia no es un tema menor o de poca importancia. El hacer una trocha significa talar la vegetación. Por eso es que la directora de la fundación (Pro Bosque) le ha hecho saber (a Nicolás Romero) que no está de acuerdo con sus declaraciones y que no son a nombre de la fundación.

El denunciante debería ser la fundación en primer término si es que cree que ha habido algún manejo o alguna actividad irregular en los predios que administra y esto no ha ocurrido.

De hecho, (la fundación Pro Bosque) me ha hecho recientemente una denuncia, vía WhatsApp, pero no contra los ciclistas sino contra una invasión de la que están siendo sujeto en una zona del predio. No es una invasión de ciclistas sino de gente y mañana mismo (hoy viernes 28 de febrero) junto al gobernador, tomaré cartas en el asunto.

Esta es la única denuncia que formalmente nosotros hemos recibido por parte del administrador del predio.

Nosotros vamos a tener una reunión el próximo día lunes con los representantes de los ciclistas y con la fundación porque ellos (ciclistas) quieren presentarle un proyecto, justamente, para precautelar y conservar la fauna y la flora del predio.

Como Ministerio del Ambiente nosotros estamos dispuestos a ayudar en la señalización de los distintos caminos o senderos que autorice la fundación para ser utilizados y si es que los autoriza. Nosotros, la fundación y ciclistas hemos tenido una relación absolutamente cordial y sin ningún tipo de inconvenientes o confrontación.

Entonces, sí hay senderos en Cerro Blanco construidos sin permiso, ¿quién los hizo?

No tengo idea. Eso lo vamos a conversar probablemente en la reunión, pero eso yo no lo sabría y yo creo que es muy difícil en términos prácticos demostrar quién los hizo. Eso se tendría que probar en forma legal.

Si yo le digo a usted que cortó (vegetación) yo debo tener alguna demostración (prueba) de que efectivamente usted es el que cortó. No se puede decir que porque usted es corredor de carros, fue el que cortó. Eso no funciona de esa manera porque los ciclistas de hace cinco años no son necesariamente los mismos de ayer.

Creo que es muy difícil poder probar y no soy quién para juzgar eso. Nosotros (MAE) no podemos determinar el cometimiento de un delito ambiental porque no somos ni fiscalía ni policía ambiental ni jueces. Esto (posible delito) solo lo puede determinar un fiscal o un juez.

Creo que hay que hablar con mucha propiedad cuando se traten temas delicados como este. (...) No creo que aquí se trata de echar culpas y hacer sentir mal a nadie.

Acá se trata de encontrar una alternativa (a la construcción de la carretera hacia el nuevo aeropuerto) para Guayaquil porque la requiere, nadie dice que no, pero, por supuesto, sin dañar un pulmón, quizá el más importante, que le queda a Guayaquil. No se trata de afectar a ninguna de las partes y debemos llegar a un acuerdo absolutamente razonable, cordial y respetuoso ya sin enfrentarnos.

Nicolás Romero asegura que Autoridad Aeroportuaria tiene el permiso ambiental para realizar los estudios en Cerro Blanco. ¿El MAE otorgó este permiso?

No es un permiso. Lo que se ha obtenido por parte de la Autoridad Aeroportuaria es un certificado para realizar un estudio de prefactibilidad, ni siquiera de factibilidad, sobre la base de una carretera, de un camino.

Este estudio no implica hacer absolutamente nada que no esté permitido dentro del plan de manejo (de la fundación Pro Bosque). Es como que si yo le digo a usted que voy a hacer un estudio de prefactibilidad en el Yasuní, pero voy a bombardearlo, pero eso no se puede, definitivamente es absolutamente prohibido.

El estudio es solo para que usted presente, en algún momento, el proyecto ante el Ministerio del Ambiente para obtener el licenciamiento ambiental correspondiente y el MAE en ese momento establecerá la procedibilidad o no de lo presentado, antes no. Ese estudio no le permite detonaciones ni hacer absolutamente nada que no esté permitido dentro del plan de manejo y peor aún que no esté autorizado por la fundación (Pro Bosque).

Esto es importante porque la relación entre el MAE no es con Autoridad Aeroportuaria sino es con la fundación Pro Bosque, en este predio puntualmente. (El Universo)