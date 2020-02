1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 26 Febrero 2020

El empresario Pedro Verduga indicó que recibió un mensaje que venía de la cúpula del Gobierno anterior en el que se le pedía $1 millón. Lo dijo este miércoles durante el noveno día de juzgamiento dentro del caso Sobornos 2012-2016.

El mensaje habría sido entregado por el exministro Walter Solís a nombre del exvicepresidente Jorge Glas, de los exministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera.

Aparentemente, dijo Verduga, le habrían dicho que escogieron a Equitesa debido a que era una de las más importantes. En ese momento Equitesa habría estado ejecutando la obra Multipropósito Chone.

Verduga aseguró que nunca entregó dinero en efectivo sino que todo salía de la planillas que se le cancelaban y que no terminó de pagar ese millón que se le solicitaba.

Presentación de empresarios

La audiencia se reinició este miércoles con la presentación de la prueba pericial, testimonial y documental del empresario Pedro Verduga. Seis empresarios más hacen parte de la lista de procesados que deberán iniciar la presentación de su prueba en la diligencia.

La segunda defensa que participó de la etapa de presentación de su prueba fue la de Teodoro Calle, Paúl Ocaña. Calle también rindió su testimonio a modo de prueba y en el aseguró que existía equivocaciones en la información entregada por la fiscal general Diana Salazar.

Según Calle, de los nueve contratos señalados por Fiscalía que suscribió la empresa Técnica General de Construcciones, de la cual desde hace 12 años Calle no es el representante legal, al menos siete no hablan de contratos directos si no de contratos complementarios al contrato principal que se suscribió muchos años antes del periodo 2012, que es tomado como referencia por la investigación del vaso Sobornos.

De su parte el empresario Rafael Córdova dijo que ni él como persona natural, ni la empresa Mercantil Técnica Córdova (Metco) no han tenido ni mantienen contratos con el Estado. En su testimonio Córdova criticó a la fiscal Salazar por hacerlo parte de un estructura criminal sin antes haberlo probado.

Córdova dijo que han existido el pago de facturas por servicios, pero que eso no significa de ninguna forma un cruce de facturas.

Una vez que concluya la prueba documental la defensa de Córdova, el presidente del Tribunal de Juzgamiento, Iván León, anunció que existirá una pausa para que las partes procesales almuercen. Aún no hay hora para la reinstalación del noveno día de audiencia de juicio por el delito de cohecho.

Señalan a Pamela Martínez

La abogada de Pedro Verduga, Gabriela Moreira, en los alegatos de apertura aseguró que su cliente cumplió "exigencias" de la también procesada y exasesora de la Presidencia, Pamela Martínez, para entregar aportaciones de las cuales no tenía conocimiento su destino.

La abogada del empresario aclaró que las exigencias llegaron bajo la amenaza de suspensión de pagos de contratos que estaban ejecutándose y que habían sido obtenidos en administraciones anteriores. Verduga, sostiene su representante legal, no se benefició de contratos con el Ministerio de Transporte entre 2012-2016 y denunció que su cliente recibió presiones de otro de los procesados para que no hable.

Moreira dijo que espera comprobar la inocencia de su cliente.

El viernes último, luego de que la Procuraduría, como acusadora particular del caso, terminó con la presentación de su prueba, la audiencia iba a continuar con la prueba de Verduga, pero eso no se dio debido a que Moreira dijo que su defendido es una persona de la tercera edad que mantiene graves problemas de salud y es difícil que se traslade de un momento a otro a la altura de Quito.

Según Moreira, el deseo de Verduga es estar en la sala de audiencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, y explicar de viva voz a los jueces Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela lo que conoce de los hechos que se investigan. (El Universo)