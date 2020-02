1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 24 Febrero 2020

Francisco Pesántez, abogado de Yamil Massuh (exasesor de la exministra María de los Ángeles Duarte), uno de los procesados en el caso Sobornos 2012-2016, pedirá una nueva fecha para la presentación de pruebas para su defendido.

El Tribunal definió el orden en que se evacuará la prueba de los acusados y no se incluyó a Massuh. Su defensa aclaró que no pudo presentarlas en el plazo previsto porque las documentales y los implementos tecnológicos para tomar los testimonios no fueron facilitados a tiempo, pese a existir una providencia del juez ponente Iván León que las ordenaba.

Pesántez explicó que con tres semanas de antelación pidió por escrito al juez que se le faciliten las declaraciones de Pamela Martínez y la exministra Duarte, pero estas no fueron entregadas a la sala penal. Pidió que participaran tres testigos: Pedro Verduga de Equitesa (no acudió por temas de salud), Martínez y Laura Terán. Las dos últimas, al ser testigos protegidos, requerían comunicarse por vía telemática, pero no tuvieron dicha facilidad.

Por ello pedirá que se averigüe cuáles fueron los motivos para que no se concretaran sus pedidos: “Voy a pedir que se certifique si fue oficiado lo solicitado y que se anule la exclusión de la prueba y se me dé otra fecha para presentarla”.

A partir del 26 de febrero se reinstalará la audiencia y será el turno de las defensas de desvirtuar las acusaciones. (El Universo)