Expreso de Guayaquil

Publicado el Lunes, 24 Febrero 2020

La inquietud dentro del movimiento indígena no generará problemas que trasciendan a la opinión pública. Esa es la consigna del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas. Aunque, según afirmó el sábado 22 de febrero de 2020, todavía no recibe una queja formal, el líder de la agrupación aseguró que no va a “polemizar” ante las observaciones.

En conversación con EXPRESO, el presidente de la organización indígena dijo que no ha recibido una carta de reclamo pero que, en caso de recibirla, esperará a analizarla para emitir comentarios y así evitar interpretaciones equivocadas de su postura. Además, precisó, no entrará en peleas con las bases y quienes lo cuestionan. No alimentará a los segmentos de la población que están en su contra o en contra del movimiento.

Según la Conaie, los medios de comunicación y grupos de poder político y económico quieren afectar a la organización y a sus principales dirigentes nacionales.

El viernes, según conoció en exclusiva este Diario, la base de la agrupación indígena de Cotopaxi mantuvo una asamblea para tratar, entre otros temas, las declaraciones del presidente Vargas que han sido cuestionadas es espacios como las redes sociales. Varios de los asistentes a la sesión, que fue liderada por otra cabeza visible de las manifestaciones de octubre, Leonidas Iza, pidieron que Vargas se prepare mejor antes de dar declaraciones públicas en diversos temas. Ellos se refirieron a las ocasiones en que Vargas habló de la creación de un “ejército indígena” y su autonombramiento como “segundo presidente del Ecuador”.

Según los discursos del encuentro en Latacunga, el presidente Vargas necesita medir sus salidas públicas porque las consecuencias afectan a toda la confederación de nacionalidades indígenas.

Vargas dijo que no tuvo ninguna información de esa asamblea, pese a que al día siguiente, el sábado, estuvo acompañado de Leonidas Iza y otros dirigentes indígenas en el desfile del carnaval de Guaranda.

Medardo Chimbolema, alcalde de Guaranda e integrante de las filas del partido político Pachakutik, fue el anfitrión del desfile y quien invitó a Vargas y a otras organizaciones indígenas.

Entre los invitados, además de Vargas e Iza, estuvieron presentes los representantes de la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar / Bolívar Runacunapac Riccharimui (Fecab-Brunari). (Expreso)