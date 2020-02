La Hora de Quito

Domingo, 23 Febrero 2020

Falta un poco menos de un año para las elecciones de 2021, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no aprueba oficialmente el cronograma. Las organizaciones políticas están todavía a meses de seleccionar quiénes serán sus candidatos para la Asamblea en los comicios del 7 de febrero, pero quienes buscan la reelección, aunque pocos lo admitan en público, ya comienzan a moverse para ver qué opciones tienen.

El cargo de asambleísta no es de reelección indefinida. De acuerdo con la Constitución, en el artículo 114, las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, sea consecutiva o no, para la misma dignidad. Por eso, de los 137 legisladores que conforman la Asamblea, no todos podrán legalmente pugnar por ocupar nuevamente una curul en 2021. Además de que otros no querrán hacerlo.

Quiénes pueden

A breves rasgos, este es el panorama de los candidatos que están en la capacidad legal de reelegirse por organización política.

La Revolución Ciudadana (RC), que actualmente tiene 30 integrantes (incluido Yofre Poma, recién salido de prisión), podría postular a 23 de ellos.

En Alianza PAIS, la situación es similar. El movimiento tiene 26 legisladores, de quienes 17 están facultados para volver al Palacio Legislativo, aunque el escenario podría cambiar, porque se anunciaron posibles desafiliaciones. La organización tendrá su convención el 29 de febrero, allí se hará una renovación de la dirigencia y sus afiliados tendrán más certezas de qué futuro tiene el movimiento.

En el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MDG), 13 de 16 podrían optar por la curul nuevamente. Existen dudas si Ramón Terán puede o no candidatizarse, porque en el periodo 2013-2017 reemplazó al asambleísta principal. Mientras de los 18 asambleístas de CREO, 15 podrían repetir el cargo.

Por su parte, aunque son de diferentes organizaciones políticas, en la Bancada de Integración Nacional (BIN) y en el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) la mayoría pueden reelegirse: 10 de 11, y 7 de 8, respectivamente. En SUMA, los cuatro que componen el movimiento están habilitados legalmente. Finalmente, de los 12 independientes, ocho están legalmente habilitados.

Qué esperar

Este año es preelectoral en la Asamblea, por lo que los legisladores que aspiran a la reelección trabajarán con un énfasis de captar la atención de los electores. Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, cree que muchos volverán a buscar la confianza de los electores con propuestas nuevas.

Sin embargo, cree que el análisis que debería hacer la gente para tomar decisiones tendría que ser bidireccionado. Por un lado, revisar qué nuevos proyectos ofrece, pero también cuál ha sido su gestión durante el periodo que culmina.

Esto último, no únicamente en función del número de propuestas que ha presentado, sino también en la calidad, su asistencia, sus pedidos de información, si ha sido coherente con los principios ideológicos que defendió en un inicio o no.

Ante el escenario preelectoral, la asambleísta de PAIS Ana Belén Marín, quien legalmente sí podría reelegirse, señaló que quienes quieran optar nuevamente por la curul “darán todo lo mejor” y apoyarán para que las cosas fluyan de mejor manera en la Asamblea, “con la necesidad de posicionarse en la recta final”. (La Hora)