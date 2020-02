1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 20 Febrero 2020

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea deberá definir si Yofre Poma se reintegra a sus funciones de asambleísta, luego de la suspensión de la pena que pesaba en su contra.

Para la mañana de este jueves 20 de febrero de 2020 estaba previsto el regreso de Poma al Parlamento, en busca de recuperar su curul; incluso la intención de ingresar al Pleno.



Pero la sesión de este jueves se suspendió y, a la par, la llegada de Poma junto a sus coidearios del correísmo.

“La resolución del CAL lo que establece es una suspensión de la remuneración del asambleísta mientras dure la privación de la libertad y no exista sentencia ejecutoriada. Yofre Poma no ha perdido su cargo”, comentó Lira Villalba, asambleísta de Revolución Ciudadana.



Mientras, los miembros del CAL dicen que no, que primero deben ser notificados formalmente de que a Poma se le suspendió la pena y luego definir, en sesión, la posibilidad de su retorno.



“Cuando le llegue al CAL un documento que haga fe, en temas jurídicos, sobre la situación del señor Poma, ese momento el CAL deberá tomar la decisión”, dijo Patricio Donoso, miembro del CAL.



Las cosas se podrían complicar en la Comisión de Seguridad, a la que pertenece Poma.



El miércoles 19 de febrero de 2020, sus coidearios cuestionaron la presencia de la legisladora alterna Nelly Andrade y este jueves tienen una nueva sesión. Antes de esa cita, la Revolución Ciudadana convocó a rueda de prensa; dicen estar claros de que, al menos hoy, Poma no podrá actuar.



El CAL no tiene prevista reunión pronto. Al menos, deberán esperar hasta el regreso de la vacancia legislativa, que concluiría a mediados de marzo de 2020. (Ecuavisa)