El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Jueves, 20 Febrero 2020

Tres legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presionaban ayer a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales para que no se permita actuar a Liseth Andrade (AP), quien lo hace en reemplazo de Yofre Poma (RC), una vez que un Tribunal Penal dictó la suspensión condicional de la pena, cuya sentencia la cumplirá en libertad.

Poma fue condenado a un año cuatro meses en noviembre de 2019 por el delito de paralización de un servicio público en uno de los pozos petroleros en Sucumbíos, durante el paro nacional de octubre.

El pasado 18 de febrero, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Poma, y los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y Wilman Terán ratificaron la sentencia, pero accedieron al pedido de que Poma cumpla la pena en libertad.

Los asambleístas Augusto Espinosa, Esther Cuesta y Lexi Loor (RC) interrumpieron la sesión de la Comisión de Soberanía para exigir la incorporación de Poma, lo cual llevó a un enfrentamiento de posiciones con los legisladores de CREO, PSC, BIN, quienes aclararon que aún no hay una comunicación desde el órgano judicial.

Espinosa reclamó que se pretenda incumplir la ley, impedir que participe Poma, y descalificó a Andrade, quien rechazó la postura de RC.

El presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo que hay que esperar la notificación judicial, luego el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo analizará, pero aclaró que se trata de una sustitución de medidas, pero la sentencia está en firme, el proceso continúa; mientras, Andrade debe seguir en funciones.

Fabricio Villamar, de la Comisión de Soberanía, explicó que Poma no podrá volver a la Asamblea porque fue detenido en delito flagrante y condenado a pena privativa de la libertad; y luego el juez aplicó una suspensión condicional de la pena, lo que no implica que el delito no se cometió y que no hay sanción. A su criterio, está impedido de volver a la Asamblea hasta cumplir la pena.

Fuente: El Universo