Detalles Publicado el Martes, 18 Febrero 2020

Las declaraciones del titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, quien se proclamó “segundo presidente del Ecuador”, generaron cuestionamientos internos y también en el movimiento Pachakutik, brazo político de la Conaie.

Las polémicas declaraciones de Vargas, días después de su expulsión de Guatemala, provocaron reacciones, inclusive dentro de las organizaciones indígenas.

Cecilia Velasque, coordinadora subrogante del movimiento Pachakutik aclaró que la posición de Vargas no representa la de la organización. "No un pronunciamiento oficial en el contexto de la organización, reivindicativa ni política", dijo.



Mencionó que el cargo de Vargas no está en discusión para la Conaie, que a su vez no agrupa a todas las organizaciones indígenas del Ecuador. "Jaime Vargas es el presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. No hay primeros ni segundos presidentes en este país y no hay arrogación de funciones", agregó.



Ecuavisa le consultó a la dirigenta indígena y ex asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, si tras las declaraciones de Vargas existe desconocimiento, planificación o estrategia. "Las 3 en conjunto. Que el señor Otto no se reniegue. Aquí tenemos un presidente dela República, tenemos un vicepresidente . Y en temas de Estado tenemos que aprender a respetar las estructuras del Estado", manifestó.

Tibán considera que el último discurso de Vargas podría acarrear consecuencias políticas para el movimiento indígena.



El líder indígena, tras las movilizaciones de octubre de 2019, es investigado por la Fiscalía por secuestro, sabotaje y terrorismo. (Ecuavisa)