Detalles Publicado el Martes, 18 Febrero 2020

De las declaraciones de Jaime Vargas, las que trascienden son las que pronuncia con mayor ligereza y falta de tino. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no solo llamó a las Fuerzas Armadas a desconocer la autoridad del presidente Lenín Moreno, no solo calificó de vagos a los ministros y no solo propuso crear un ejército propio (por lo que afronta un proceso judicial), sino que ahora se autocalifica como el “segundo presidente del Ecuador”... no en una, sino en dos ocasiones.

Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), cree que Vargas debería medir sus expresiones antes de manifestarlas.

“Respetamos al compañero Jaime Vargas, pero sus declaraciones tendría que medirlas muchísimo al momento de dirigirse. Todos los ecuatorianos merecemos respeto. Somos autoridades que representamos a una organización, pero tampoco no podemos tolerar este tipo de situaciones de asumir o querer ser más de una persona”.

La cabeza del gremio filial de la Conaie y que agrupa a siete nacionalidades indígenas de la Costa comentó que desconocía del reciente viaje de Vargas a Guatemala. Espera una próxima reunión para poder hablar de políticas públicas de las nacionalidades y “no como vemos ahora que están realizando varias visitas de agenda política a nivel de varias provincias”.

El dirigente indígena del Azuay y prefecto de esa provincia, Yaku Pérez, entiende que tal vez Vargas no tuvo la intención de autocalificarse como segundo mandatario o segundo presidente del Ecuador, aunque para él como para muchos es obvio que no lo es.

“Dijo que era el segundo mandatario, pero en realidad el segundo mandatario es Otto Sonnenholzner”, precisó. Al ser consultado sobre si considera que estas declaraciones pueden mermar la posición alcanzada por el movimiento luego de los hechos de octubre pasado, respondió:“Una cosa es Jaime Vargas y otra es el movimiento indígena. Este año termina sus funciones y vendrá otro presidente. Es un representante, pero son las bases las que deciden”.

Según Pérez, un hecho similar a lo sucedido con Vargas y otros dos ecuatorianos en Guatemala le sucedió a él en Brasil. Viajó, a inicios de este mes, a una reunión internacional en Curitiba. Llegó a Brasil y el mismo día tuvo que regresarse porque, según dijo, existía una orden superior (incluso mencionó a algunos ministros ecuatorianos) de que lo detuvieran. “Sería bueno que el Gobierno lo transparente”.

Desde Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, no creen que este tipo de expresiones de Vargas afecten la posición alcanzada en octubre pasado. Cecilia Velasque, subcoordinadora nacional del movimiento político, considera que la declaración de ayer fue una reacción a los medios de comunicación y, en un intento de justificarla, dijo que equiparar su cargo en la Conaie con la de un segundo mandatario no es la intención “simplemente es la participación directa que hacemos con las organizaciones”. Pero si quedó alguna duda, Velasque prefiere que sea Vargas el que responda. “Habrá que preguntarle al propio compañero”. (Expreso)

“Primer presidente, Lenín Moreno. Y el segundo presidente en Ecuador es Jaime Vargas”, dijo el presidente de la Conaie. pic.twitter.com/ObYl0TIkeZ — Diario Expreso (@Expresoec) February 17, 2020