Detalles Publicado el Lunes, 17 Febrero 2020

El Gobierno entregó información complementaria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las "crisis" de octubre en Ecuador.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín confirmó que, aprovechando la presencia en Washington por la visita oficial al presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, la semana pasada, él y el canciller José Valencia se reunieron con la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena y otras autoridades del organismo internacional.

"El propósito fundamental (fue) complementar la información que no fue referida por la Comisión... no se destacaba la trascendencia, la gravedad de haber atacado a un cuartel, haber destruido equipamiento militar, la gravedad que significa el tratar de quebrantar el orden constitucional... se enfatizó en la Comisión, el objetivo fundamental de las FF.AA. de preservar la democracia, no se refleja en el informe de la CIDH", expresó Jarrín.

En su informe de octubre, la Comisión señaló que existió uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en Ecuador, en la paralización y movilizaciones que ocurrieron entre el 3 y 13 de octubre del año pasado. "No es un paro, es una crisis lo que se vivió en octubre", agregó.

En cuanto a seguridad y defensa, Jarrín ratificó que las operaciones del Orión P3 continuarán y que el pedido a EE.UU. de un radar fue atendido, "eso será estudiado y será apoyado", aunque no existen fechas acordadas para un posible envío. El radar serviría para el "Triángulo de Seguridad" que Ecuador arma entre los puertos de Bolívar, Manta, Posorja, Manta, con vértice en San Cristóbal - Galápagos.

A nivel regional, EE.UU. respaldó la Estrategia Regional de Seguridad en el que participan Ecuador, Colombia y Perú y que se concretará más adelante. (El Universo)