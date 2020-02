1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 16 Febrero 2020

Las dos generaciones más jóvenes y más interconectadas de la historia suman el 54% del padrón electoral para Elecciones 2121. ¿Habrá candidatos para las nuevas generaciones?

Para responderlo, participó en el programa Políticamente Correcto el decano de Derecho de la Ecotec, Mario Cuvi, junto a la periodista María Sol Borja, el articulista Adrián Pérez y el politólogo Gregorio Páez.

A juicio de Cuvi, los millenials está decepcionada del sistema por la corrupción y en tanto busca a alguien auténtico. "La fortaleza, la capacidad de decidir y respetar la democracia son valores que esta generación valora para elegir un candidato, que no precisamente tiene que ser joven. Busca a alguien que se alinee con sus preocupaciones".

En tanto, Borja manifestó que las nuevas generaciones están marcando las diferencias en una sociedad conservadora. "Es una realidad que este sector se muestra más dispuesto a abrirse a nuevas realidades, sin necesariamente coincidir todos con una misma ideología".

Por su parte, Pérez explicó que la diferencia en ideologías varía por el país e indicó que un político millennial, por ejemplo, también puede caer en el populismo.

Ante ello, Páez sostuvo que los millennials son diversos, pero comparten un mismo valor: la empatía. Por lo que considera importante que los partidos políticos empiecen a representar las necesidades de los jóvenes, entender su agenda antes que preocuparse por zanjar sus diferencias.

Cuvi lamenta que los políticos estén discutiendo temas con los que los millennials no se sienten identificados. "Esta generación no se involucran con la política porque no se sienten identificados, pese a tener un activismo y participación fuerte".

Las redes sociales, por ejemplo, son canales de comunicación y los políticos deben insistir en identificarse con los jóvenes, coincidieron los cuatro panelistas. (PMB)

