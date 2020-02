1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 13 Febrero 2020

El presidente Lenín Moreno participa de conferencia en Atlantic Council en la ciudad de Washington, D.C, en donde dedicó buena parte de su ponencia para hablar de las "mentiras" que dijo el expresidente Rafael Correa.

Ahí aseguró que se maquillaron cifras económicas y sociales.

“Nos mintieron a todos, incluso a mí que era vicepresidente. Nos dijeron que no nos preocupemos y que yo me encargue de asuntos sociales”, dijo al refirirse a la corrupción del exmandatario.

Admitió que el gobierno anterior iba a llevar a Ecuador al mismo camino de Venezuela. "Si seguíamos así, Ecuador iba a ser Venezuela, así de simple".

De paso, dijo que Nicolás Maduro es el ilegítimo presidente de ese país. En eso, resaltó, estuvieron de acuerdo con Donald Trump, durante su cita del miércoles 12.

Sobre los migrantes venezolanos, Moreno dijo que brinda todo su respaldo pero que nota un cambio en la migración. Antes, resaltó, los ciudadanos salían de un país pobre hacia un país rico. Ahora, van a otro país pobre.

En ese sentido, enfatizó en la distancia que marcó su administración con la del Gobierno anterior, salpicado de numerosos escándalos de corrupción.

El Jefe de Estado resaltó que, a diferencia de la política económica impulsada por su antecesor, en la cual se limitó la participación empresarial y evitó la integración de la nación suramericana a importantes organismo internacionales, su Régimen garantiza una seguridad jurídica para los recursos de inversionistas que confíen en Ecuador.

Relación con EEUU

Destacó que el atún, las rosas, el banano, el cacao y camarones son los productos que tendrán beneficios por traerlos a Estados Unidos.

"De la única forma de sacar adelante a los países es ayudándolos a ser ricos y de esa manera pueden pagar los créditos", dijo.

Recordó que Estados Unidos fue el segundo país en reconocer la independencia de Ecuador.

Eliminación del subsidio

"Ecuador decidió tomar una decisión histórica: la eliminación de subsidios que lo único que hace es volver pobre un país", dijo al tiempo que mencionó que quienes quería derrocarlo, n pudieron.

"No pudieron contra la democracia, independientemente de si quiere o no al presidente, no pudieron", aseveró. (Ecuador en Vivo)