1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 11 Febrero 2020

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, y el nuevo comandante de la Policía, Patricio Carrillo, coincidieron en defensa de la ciudadanía ante la violencia.

Lo dijo durante la ceremonia de posesión del nuevo comandante de la Policía de Ecuador, el general Patricio Carrillo. Allí también se dio reconocimiento a Nelson Villegas por el gran trabajo en la institución policial.

El general Carrillo ofreció una policía digital, con estructura que respalde el trabajo legal. "Nunca más un compañero privado de libertad por aplicar lanorma de uso progresivo de la fuerza", dijo en referencia al discurso que dio la semana anterior la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien instó a los policías de manera enfática disparar contra delincuentes en el caso de que corra peligro la vida de algún inocente.

“Cierren sus oídos frente a las críticas y no se rindan. (...) Que no les tiemble el pulso, que la próxima vez que vean a un delincuente apuntando a la cabeza de una mujer embarazada, como sucedió con Diana, disparen, señores. Disparen, disparen porque solo en medio segundo existe la diferencia de que ustedes sean o no los héroes de la historia”, dijo Viteri.

Ser policía es ser un buen ciudadano, requiere valor y lo demanda, dijo el nuevo comandante geenral.

El vicepresidente destacó el desempeño de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de quien dijo que “como Gobierno trabajamos para garantizar la seguridad de la nación, siempre los vamos a respaldar cuando actúen dentro de la ley, como lo hacen la mayoría de ustedes. Vamos a mejorar las leyes y seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos comunes”, finalizó.

El evento se desarrolló en la Escuela Superior en Pusuquí.

Por su parte, el general Hernán Patricio Carrillo, quien fue designado por el presidente de la República, Lenín Moreno, el 10 de enero, mediante el Decreto Ejecutivo 973, agradeció la confianza y destacó que frente a las nuevas formas de criminalidad es fundamental una actualización permanente. “Buscamos políticas claras y líneas articuladas de pensamiento prospectivo para lograr una institución que enfrente el futuro con integridad y ética”, resaltó.

Además, se refirió a la creación de la Universidad de Ciencias Policiales y la importancia de la modernización para tener una fuerza del orden más cercana. Aclaró que “los métodos de trabajo serán ejecutados siempre bajo principios”. (El Universo)

#RelevoDeMandoPolicíaEc | En la Escuela Superior de Policía, el vicepresidente @ottosonnenh junto con el ministro de Gobierno (s), @ppazminoec, participan en la ceremonia de posesión del nuevo comandante general de la @PoliciaEcuador, Hernán @CarrilloRosero.#SeguridadParaTodos pic.twitter.com/SZBMMKYrcM — Vicepresidencia (@Vice_Ec) February 11, 2020