Detalles Publicado el Lunes, 10 Febrero 2020

Fabricio Correa Delgado, hermano del expresidente Rafael Correa, niega que resentimientos lo hayan llevado a denunciar a Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia, por cohecho relacionado con una supuesta injerencia en la justicia que se comprobaría con correos electrónicos entregados a la Fiscalía. Lo identifica como parte de una supuesta banda que, según él, mantiene como ‘rehén’ al exmandatario, por la información que posee.

¿Cómo obtuvo los correos de Alexis Mera?

Agotando el debido proceso, primero los pedimos a la secretaria jurídica actual de la Presidencia, Johanna Pesántez, pupila de Alexis, ¿sabe lo que me contestó?, que los correos @presidencia.gob.ec que la ley dice que son documentos públicos, solo que virtuales, eran privados; entonces a través de la justicia, en una causa, los pedimos...

Alexis Mera insiste en que son falsos y que su odio obedece a la terminación de sus contratos con el Estado.

Claro, pues, si él compró a todos los jueces, y no solo en mi caso. Los abogados externos que hacía contratar Alexis a tasas de $50 000 por cabeza le reportan que intervenga con el contralor porque los estaban glosando por esos contratos dados a dedo. Jamás me han terminado ningún contrato (...). Para la Revolución no era negocio que una empresa no dé coimas y que vaya adelantada en los cronogramas porque en las prórrogas había otro negocio...

¿Sigue creyendo que por el ‘ojo tuerto’ le robaban a su hermano Rafael Correa?

Obvio. Por eso para la banda somos un estorbo Fabricio Correa, sus amigos constructores honestos...

¿Y de esta banda también sería parte su hermano?

Siempre he dicho que por el ojo tuerto le roban. Él es un hombre con las mejores intenciones. Yo diría que su problema es que se fanatizó, porque esta banda sabe hacer la tarea, son expertos en esto.

Pero su hermano defiende a esta supuesta banda...

Sí, sí, primero que sabe demasiado, usted pasa a ser rehén de una banda porque sabe demasiado...

Pero no parece un rehén, la defiende con convicción...

Pero claro, Alexis sabe mucho, y no sabe solo lo de Rafael y el Gobierno, sabe de Lenín (Moreno), sabe de todos los actores políticos importantes... A Alexis Mera lo tiene que dejar escapar el establishment, él cometió el mismo acto de soberbia que Fernando Alvarado; Fernando regresó y lo apresaron, pero tuvieron que dejarlo escapar porque él dijo: ‘Saben qué, a mí me meten preso y canto más bonito que Julio Jaramillo...’.

Si el establishment busca proteger a Alexis Mera, él quedaría librado; ¿qué pasaría con su hermano?

Este Ecuador es un país de carteles, como los de la droga, que quieren ver cómo se reparten este botín llamado Ecuador, entonces esta gente, estos partidos políticos, no lo quieren preso a mi hermano, porque si meten preso al político más poderoso que ha habido en Ecuador, todos los demás van a la cárcel...

Entonces su hermano tiene mucha información también de ese establishment...

Pero obvio, pues, lo que quiere el establishment es una sentencia ejecutoriada que le impida participar en las elecciones, para que ese botín que se comió solito la Revolución Ciudadana diez años ahora se lo repartan, lo que queda, los despojos, las organizaciones políticas...

¿Cree que siendo candidato su hermano ganaría las próximas elecciones?

No. Hoy está débil. Puede ser que con el fraccionamiento que hay le alcance a la marca Correa en la cabeza de Pierina.

¿Es confirmado?

Es su apoderada, es su hermana y tiene marca Correa, lo demostró en Guayas en dos meses, con un partido proscrito sacó 18 %...

A nivel nacional es distinto.

La Revolución Ciudadana sacó 29 % en Manabí, en Pichincha la (Paola) Pabón que quedó prefecta sacó 22 %; estamos hablando de que en las tres provincias hay un 60 % o más.

¿Apoyaría a Pierina Correa?

No la apoyé para la Prefectura (2018) como la apoyé el 2009, porque ahora está rodeada de otra gente que es mala, de terror... Peor la apoyaría para una presidencia.

¿Y se lo ha dicho?

Pero obvio.

¿Y qué le responde?

Que ella lo sabe, pero que hay un proyecto y que ella lo quiere salvar...

¿Pero sí votaría por ella?

No, ni de broma, pero no por ella, es intolerable el equipo que tiene...

Entonces Rafael Correa está descartado como candidato.

Él terciará por los migrantes; en la Asamblea sacará un bloque importante, los socialcristianos sacarán otro bloque importante, y seguirán unidos y lo pondrán de presidente de la Asamblea, y desde ahí se puede hacer mucho...

¿Por qué decidió no asistir como testigo al juicio del caso Sobornos?

... Yo no me caso con nadie, y yo no soy alcahuete ni de mis hijos, peor de mi hermano. Lo que dije es que yo no voy a asistir como testigo en la etapa judicial, porque en la etapa de indagación yo sí fui, pero (en) mi versión yo le digo: señora fiscal, los hechos que se investigan datan de cuando yo ya estaba recontrapeleado con la Revolución y los habían pintado de rosa y de pillo en el 2009; entonces no le tengo nada que aportar... (El Universo)