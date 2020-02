1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 06 Febrero 2020

El legislador socialcristiano, Vicente Taiano, conversa con Expreso sobre las discrepancias entre PAIS y CREO, la reforma laboral y otros temas de actualidad.

Taiano es asambleísta nacional por el Distrito 2 del Guayas por el PSC y vicepresidente de la Comisión de Trabajadores.

Las discrepancias por el juicio político a Diana Atamaint van a provocar cambios en la Asamblea. ¿Cómo cree usted que van a ser estos cambios?

Creo que a partir de la situación que se dio en la Comisión de Fiscalización el viernes, que no permitió que el juicio a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, pase al pleno, la correlación de fuerzas se va a mover un poco.

¿Cuál es la razón?

El anuncio de la ruptura de un acuerdo legislativo entre el oficialismo y CREO. A todos nos preocupan las consecuencias de aquello porque cuando hablamos de aprobar leyes, al final del día hablamos de contar votos. Cuando no hay un sistema de votos consolidado, difícilmente los temas importantes van a poder cuajar y van a poder ser aprobados. Considero a título personal que el mejor termómetro para tener un concepto claro de qué va a pasar en cuestión de votos va a darse cuando, por ejemplo, al Gobierno le interese enviar una ley, una reforma, y necesite los votos de todos. Ahí vamos a ver cuál es el comportamiento de CREO.

¿Cuál podría ser el efecto de esta ruptura en la Comisión de Trabajadores?

En la Comisión de Trabajadores hay un número importante de legisladores de CREO y de legisladores que no están alineados con el Gobierno. Nos preocupa que eso se traslade al interior de la comisión, porque tenemos que aprobar de manera urgente una reforma laboral puntual con dos objetivos: que contratar sea menos complicado, menos riesgoso, y que cueste menos ante más de 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo.

Una reforma laboral muy anunciada y que no llega...

Una reforma laboral urgente y necesaria. Muy anunciada y esperada como usted dice, pero no llega y creo que no va a llegar, entre otras cosas, por la fragilidad política y el cálculo político que el Gobierno le ha puesto a todo esto. No olvidemos que se empezaron a discutir a raíz de junio del año pasado conceptos muy importantes sobre la jornada y el término ‘flexibilización’ fue satanizado, y hay que decirlo frontalmente, por los sindicatos. No hay que tenerle miedo a que haya cambios en la legislación nacional. Si no hay cambios hacia futuro, no vamos a abrir más plazas de trabajo.

En ese sentido, ¿qué está haciendo la comisión para que se aprueba esa reforma?

En dos años creó un proyecto de código integral. Es un cambio importante, pues nuestro código data de 1937. Es un cuerpo legal inmenso que toca el régimen laboral privado y público. Va a tomar tiempo porque hay que escuchar a todo el mundo: a trabajadores, a los empleadores, a los jueces, a los académicos, pero fundamentalmente en esa construcción tienen que participar esos 5,5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. (Expreso)