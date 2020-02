1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 05 Febrero 2020

Una opinión. Eso representa para los asambleístas de Alianza PAIS-Aliados (AP-Aliados) los criterios que reciben de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Participa casi cada martes en las reuniones de bancada, especialmente cuando está cercana una votación.

Romo, exasambleísta, fue designada el 31 de agosto de 2018 como titular de la cartera del Interior. Previo a la transformación de ese ministerio en el de Gobierno, fue también secretaria de la Política. Después, esa cartera absorbió a la entidad de coordinación de la política, dejando a Romo con ese rol.

Su función, además, es la de conversar y coordinar con otras bancadas para impulsar los temas legislativos que le interesan al Gobierno, señaló a La Hora.

Participación

Su incidencia en la Asamblea se hizo visible, por ejemplo, en la presidencia de Elizabeth Cabezas. El asambleísta correísta Ronny Aleaga propuso conformar una comisión para investigar unas presuntas cuentas ‘off-shore’ del presidente Lenín Moreno. Cabezas llamó a Romo para pedirle ayuda y evitar que la moción se aprobara. Finalmente, no pasó.

La última gestión que hizo Romo fue antes de la votación en la Comisión de Fiscalización del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. La posición del Gobierno era que el tema debía pasar al Pleno y así acordaron con la bancada.

Pero el caso se les “escapó de las manos” con la votación de Pinuccia Colamarco, alterna de Daniel Mendoza, y la ausencia de Karina Arteaga, reconoció el presidente de la Asamblea, César Litardo. “Fue una desagradable sorpresa”, añadió Romo, quien confirmó que durante las reuniones ningún legislador se pronunció en contra de la posición acordada.

Por eso ayer, la bancada resolvió expulsar a Colamarco del bloque, y suspender indefinidamente a Arteaga y solicitarle que renuncie a la mesa de Fiscalización en los próximos ocho días, de lo contrario también será expulsada. El bloque igualmente resolvió solicitarle a Mendoza que renuncie a la coordinación que tiene de los aliados.

Solo voz

“Compartimos la visión del Ejecutivo y del Legislativo, y buscamos puntos de acuerdo. Hay una coordinación bastante fluida”. Esa es la lectura de Litardo sobre el papel de Romo, de quien cree que es un canal de coordinación, manteniendo el respeto a la independencia de funciones.

Similar criterio tiene Romo: “No es mi papel conseguir votos. Mi papel es muy respetuoso. No hemos tenido grandes conflictos, diciendo se vota de una manera o de otra. Presentamos nuestros argumentos y la Asamblea toma sus decisiones y nosotros las respetamos”.

Los asambleístas de AP-Aliados aseguran que Romo no está para dar disposiciones. Es escuchada en la bancada; pero, finalmente, “las decisiones de las votaciones se toman en la bancada”, afirmó Ana Belén Marín, quien agregó que “hay momentos que son del movimiento”, en los que Romo no puede participar, por no ser de la organización.

Así, ayer la Ministra no estuvo presente en la reunión a la que acudieron 32 de los 39 asambleístas. Al finalizar la cita, varios legisladores salieron molestos. Estaban en desacuerdo en que no se haya establecido una misma sanción y que en otras ocasiones no se haya sancionado. Johanna Cedeño anunció que analizará, junto a otros legisladores, la posibilidad de separarse de la bancada.

“Es importante lo que hizo la bancada al dejar claro que era una posición que se había tomado después de una reflexión y que no pueden actuar de una forma individual en contra de la posición de la bancada y que no exista ninguna consecuencias. Es lo lógico lo que ha sucedido hoy”, recalcó Romo. (La Hora)