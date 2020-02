1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 04 Febrero 2020

Se avecina en la Corte Nacional el juzgamiento de tres casos de corrupción que involucran a 40 entre exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa y empresarios y contratistas.

Los juicios de los casos Sobornos, Singue y Secom, cuyas audiencias fueron fijadas para enero y han sido diferidas por distintas circunstancias, están en manos de seis jueces que integran tres tribunales.Iván León (ponente) debe juzgar el caso Sobornos 2012-2016 junto con los jueces Iván Saquicela y Marco Rodríguez por presunto cohecho, en contra de 21 personas, entre ellas Correa.

A Iván León también le toca ser ponente y sustanciar el juicio de probable peculado en el caso Singue junto con Dilza Muñoz y Wilman Terán que involucra a 15 personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas.

Finalmente a Iván León también le correspondió ser el ponente en el juicio del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y otros por posible peculado. Con él actuarán los jueces Daniella Camacho e Iván Saquicela.

Cada juicio deberá esperar que uno concluya para poder instalar otro. La razón fundamental es que el ponente en los tres casos es el conjuez permanente Iván León.

Por la cantidad de procesados la audiencia en el caso Sobornos pudiera tomar alrededor de 45 días. Ese sería el tiempo que se ha reservado la sala de audiencias para el juicio. El inicio de la diligencia se ha previsto para el próximo lunes 10 de febrero.

Procesados y defensores hacen reparos. En su cuenta de Twitter María de los Ángeles Duarte se refirió a uno en particular. “Señores tribunal del mal llamado caso Sobornos”. Se está violando el debido proceso y actuando sin tener aún competencia. Existe un recurso de hecho sin absolver. ¿Cuál es la desesperación que los hace atropellar la justicia?”, se preguntó la exministra de Transporte procesada en el caso Sobornos.

Se refiere a la suspensión de la competencia del tribunal que juzgará el caso mientras se tramita un recurso de hecho presentado por el exasambleísta Christian Viteri. El exlegislador impugnó el sobreseimiento de Cai Runguo de Sinohydro. Como su pedido le fue negado presentó ese recurso. La audiencia será mañana en la Corte.

El trámite del recurso impedía que el tribunal de juicio fije fecha de audiencia, señaló Viteri. Pero él no alegará eso como posible nulidad. No así la defensa de Duarte que les hizo conocer a los jueces su incompetencia para disponer el inicio del juicio el 31 de enero y posteriormente el 10 de febrero.En una providencia los jueces respondieron que no conocían que había ese trámite.

Jorge Acosta, uno de los defensores del caso, señaló que el recurso de hecho como el de apelación, a menos que sean en el efecto devolutivo, suspenden la competencia de cualquier juez en cualquier nivel.

Sin embargo no cree que se piense “viciar el juicio, más bien se hace notar este efecto para que no haya una nulidad que, de ser provocada, no se originaría en las defensas sino en quien imparte justicia”.

Marcelo Dueñas considera que al haber estado designado un tribunal para ese recurso “demuestra claramente que el tribunal penal que ha convocado a audiencia de juicio está actuando fuera de competencia y esos dos autos que ha dictado son nulos”.

Pero si el caso Sobornos afronta dificultades, en el caso Singue existe una novedad: el riesgo que caduque la prisión preventiva dictada en contra del exvicepresidente Jorge Glas. Aunque esa circunstancia no incidirá en su liberación porque está sentenciado a seis años por corrupción en Odebrecht, los abogados creen que acarrearía sanciones a los jueces que permitieron una eventual caducidad.

El siguiente caso a la cola de un juzgamiento es el de peculado en la Secom seguido en contra del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, actualmente prófugo en Caracas, Venezuela.

Los defensores de exfuncionarios como Correa, Glas y otros han lanzado una campaña internacional para recoger dinero para el patrocinio de los que consideran ‘perseguidos y retenidos’. En la red social Twitter Fausto Jarrín, abogado de Correa, hizo un llamado para buscar recursos. (Expreso)