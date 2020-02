1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 03 Febrero 2020

Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, dijo que apelará la anulación de su título de cuarto nivel de Especialistas en Contratación Pública y Control Gubernamental, junto con el de su esposa Pamela Martínez, procesada por el caso sobornos 2012-2016.

Mencionó que tiene toda la documentación que confirmaría la obtención legal de su título de posgrado.

El pasado jueves, el rector y presidente de la Comisión Interventora de la Universida de Guayaquil, Roberto Passailaigue, dispuso la anulación de ambos títulos por emisión fraudulenta.

Esto tras la resolución de la Comisión Interventora, que cumple las funciones de Consejo Universitario. Ahí se determinó la anulación de los títulos.

Passailaigue indicó que esa especialidad no fue ofertada y que no existe documento legal, exámenes, ni ninguna evidencia que justifique el título. Aunque resaltó que solo había un acta de asistencia de 15 módulos, en la que consta que Martínez no se presentó a nueve módulos y Salazar a seis.

La autoridad universitaria indicó que ambos fueron notificados el pasado jueves.

Salazar, quien habló también en nombre de su esposa, mostró documentación de la obtención del título y de su asistencia.

Indicó que realizó 15 módulos de modo presencial junto a Martínez y otros 19 que eran no presenciales.

Además detalló que la especialidad se realizó en 2008 y que se incorporó con otras 120 personas. (El Universo)

Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, respondió a la anulación de su título de cuarto nivel, que el jueves pasado el rector de la Universidad de Guayaquil lo comunicó. Dijo que apelará. @eluniversocom pic.twitter.com/EuM7gyiPfW — Belén Zapata (@Belenza11) February 3, 2020