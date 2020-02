1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 01 Febrero 2020

El viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, informó que el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Acuicultura y Pesca será el martes 4 de febrero del 2020, a las 09:00, en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La aprobación de la Ley es un punto clave que requiere el sector pesquero para continuar con el proceso de levantamiento de la Tarjeta Amarilla impuesta por la Unión Europea (UE).

La normativa, que consta de 229 artículos, pone especial énfasis en el combate a la pesca ilegal.

La propuesta contempla multas de hasta USD 1 500 salarios básicos (USD 600 000) para este tipo de delitos. Arens indicó que se están "ultimando detalles" del plan de acción que se enviará al bloque europeo.

"No hemos enviado la hoja de ruta porque no conocíamos de qué recursos íbamos a disponer. Haberla enviado antes habría sido irresponsable". Eso dijo la mañana de este viernes 31 de enero del 2020, en el marco del panel Implicaciones sobre la posibilidad de que Ecuador sea considerado país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal de la UE, organizado por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea).

El viceministro informó que el plan está "bastante avanzado" y que se presentará la próxima semana en el comité de crisis interinstitucional, que se integró con los sectores público y privado.

Allí se definirán tiempos, presupuesto y quienes serán los responsables de las acciones a ejecutarse. Para la elaboración de esta hoja de ruta, Ecuador solicitó cooperación internacional para la contratación de un consultor privado.

La UE recibirá el plan ecuatoriano a finales de febrero. Arens señaló que, hasta esa fecha, también está previsto el compromiso del Ministerio de Finanzas para la asignación de los USD 18 millones y realizar la ejecución.

Los puntos fuertes que presentará Ecuador a la misión de la DG Mare de la UE, que arribará a finales de marzo al país, son la normativa que corresponde a la aprobación de la Ley y el control que compete a la seguridad marítima.

Además, se entregará un borrador del reglamento de la Ley y el acuerdo ministerial para la importación de pescado.

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), dijo que Ecuador superará la Tarjeta Amarilla y que esta advertencia les generó una oportunidad para mejorar procesos dentro de la actividad pesquera.

Sin embargo, resaltó que al estar en un año preelectoral se vuelve necesaria la celeridad en los procesos. "Desde el gremio empujaremos el cumplimiento de los tiempos y las normas establecidas", puntializó.

Por su parte, el director de la Dirnea, Lenín Sánchez Miño, señaló que se está analizando desarrollar alianzas público privadas para financiar la compra de nuevos equipos para reforzar la seguridad marítima y combatir la pesca ilegal. (El Comercio)