Detalles Publicado el Viernes, 31 Enero 2020

La renuncia del fiscal Joselito Arguello desde el miércoles desató una serie de comentarios pues hizo público el motivo por el que dejó el cargo en el que estuvo un año.

Él aseguró que hubo falta de apoyo de la institución pública para la que trabajaba tras su participación en flagrancia en el levantamiento del cuerpo de un delincuente menor de edad que murió tras un enfrentamiento con un policía en la avenida Juan Tanca Marengo, al norte de Guayaquil.

Luego de eso, el policía que disparó al delincuente y el fiscal Arguello fueron amenazados mediante un video que se hizo viral en las redes sociales.

"No he presentado mi renuncia por miedo, temor, cobardía, ante las amenazas realizadas por las acciones que en calidad de agente fiscal he emprendido manifestó Arguello, quien aclaró que nunca ingresó al programa de protección a víctimas y testigos.

“La institución te dice en este momento te voy a dar la protección... te someten a un proceso engorroso para decirte: 'Te vamos a activar un botón de pánico, dónde queda el PAI (UPC) más cercano para cuando usted necesite algo llame'", señaló el exfiscal, quien aseguró que este proceso duraría hasta dos y tres meses.

También explicó que el policía que abatió al menor de edad el 10 de enero fue cambiado de unidad policial por seguridad.

Este diario solicitó una entrevista con la fiscal provincial, Yanina Villagómez, para conocer la versión de la entidad, pero el Departamento de Comunicación respondió que se estaba recolectando información y que se convocaría a un rueda de prensa. (El Universo)