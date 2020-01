1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 30 Enero 2020

"En 2011, Rafael (Correa) hizo una consulta popular para meterle mano a la justicia; lo que dio lugar a que los jueces actúen según las órdenes de su asesor jurídico, Alexis Mera", así lo manisfestó el hermano del exmandatario, Fabricio Correa.

Sobre el caso Sobornos, Correa anunció que “el delito de Mera está claro y como está claro, todos los perseguidos por la Revolución Ciudadana pueden iniciar el contragolpe con las evidencias".

Indicó que el contenido de los correos en contra de Alexis Mera es información obtenida por la vía judicial y añadió que los archivos son documentos públicos a los que todos los ecuatorianos tienen acceso.

”Se demuestra que Alexis tuvo que mandarlos a comprar con abogados. A mí mi hermano no esta haciendo ningún favor, ni yo se lo estoy haciendo a él”, dijo.

Además, reiteró que no testificará este viernes en contra de su hermano, Rafael Correa, en la audiencia de juicio del caso Sobornos 2012-2016. “Si no soy un tonto útil para una fiscal, peor me voy a prestar para que me lleven a Carondelet. Este es un país de carteles”.

A su vez, defendió que “no lo pueden utilizar para darle credibilidad al caso Arroz Verde y decir que yo he dicho que mi hermano era líder de una banda”.

Sobre ese tema, agregó que a su criterio el exmandatario “no llevó para su bolsillo” porque su crianza familiar lo impide.

No obstante, especificó que si “él (Rafael) ha cometido una falta debe determinarse el alcance y ser sancionado”.

"Nadie es tan tonta para entregar una colaboración a la campaña y luego botarlo del país. Sí mi hermano no permitía el regreso de Odebrecht, estaba blindado de la corrupción", aseveró.(Notimundo/Ecuadorenvivo)