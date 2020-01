La Hora de Quito

Cargando un implemento para destapar caños, llegó Fabricio Correa la mañana de ayer a la Fiscalía para reconocer su rúbrica en una denuncia que, en junio pasado, formuló por el presunto delito de cohecho en contra del exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

El hermano del expresidente, Rafael Correa, señaló que Mera habría influenciado para que se compre a un juez, con favores en la Corporación Financiera Nacional (CFN), para que dicte fallos inclinados a sus causas particulares.

Denunció que, por disposición suya, un magistrado, a quien identificó como Pedro Veloz, fue destituido porque el exmagistrado dispuso que el exsecretario jurídico abra su contabilidad para demostrar las supuestas irregularidades.

En 2008, dijo Correa, demandó a Mera por estos hechos, sin embargo, agregó que él compró a otro Juez para dilatar el proceso hasta que prescriba la causa.

“Estamos ante la mañosería rampante del que yo llamo el cerebro de toda la corrupción que se vivió en la Revolución Ciudadana”, dijo.

Sobre estas acciones, el exsecretario Jurídico de la Presidencia del correísmo, dijo que el demandante actúa por un resentimiento, al habérsele impedido contratar con el Estado en el Gobierno pasado.

“Fabricio (Correa) me considera culpable de que su hermano le haya prohibido contratar con el Estado en el Gobierno anterior, tal como lo ratificara la Justicia. Lo que ha adjuntado Fabricio son mensajes falsos”, respondió Mera.

Sin embargo, Correa desmintió que esta acción penal que está interponiendo tenga que ver con rencores. Aseguró que, entre los correos que obtuvo, se evidenciaría que Mera “contrató” jueces que le reportaban sobre la elaboración de sentencias.

El hermano del exmandatario no precisó los montos que pagaba por estas presuntas irregularidades. “Eso habrá que preguntarle a Alexis (Mera)”, dijo.

No será testigo en caso ‘Sobornos’

° Fabricio Correa, aseguró que no asistirá a la convocatoria que la Fiscalía le hizo para que testifique en la audiencia de juicio del caso ‘Sobornos 2012-2016, fijada para las 08:10 de mañana en la Corte Nacional de Justicia, en la que su hermano, Rafael Correa, figura como líder de una organización delictiva, de acuerdo a lo expuesto por la fiscal general, Diana Salazar. “Me asiste el Derecho Constitucional a no declarar contra mi hermano”, mencionó.

Según dijo, cuando la Fiscalía le tomó la versión libre y sin juramento en esta misma causa, se descontextualizaron sus palabras y se las tomó como un elemento de convicción para formular la acusación por cohecho. Agregó que solamente contestó a las preguntas formuladas por la Fiscal de si es que Correa era líder de PAIS y sobre si mantenía un grado de amistad con su asesora en Presidencia, Pamela Martínez.



