1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 28 Enero 2020

Bajar la edad para acceder al voto en casa y romper las papeletas no utilizadas son algunas de las nuevas reglas para las elecciones del 2021.

Estas modificaciones fueron aprobadas el pasado 16 de diciembre del 2019 por los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la resolución, de nueve páginas, se detalló la medida de dos urnas (ver imagen) y el mecanismo para las papeletas en blanco y no utilizadas.

En esta última se indicó: mutilar las papeletas sobrantes de todas las dignidades antes del escrutinio en la Junta Receptora del Voto (JRV), guardar en un sobre y colocar dentro del paquete electoral luego del escrutinio.

Para el consejero José Cabrera, este paso es nuevo y aclara que solo se rompe la papeleta “no utilizada” hasta la mitad.



“Se decidió que sean mutiladas. Van rotas hasta la mitad y (guardadas) en el sobre hacia la Delegación Provincial”, mencionó Cabrera.

Por su parte, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, señaló que no estuvo de acuerdo con la palabra “mutilar”.

“Ahí se dice mutilar, pero no está especificado qué se llama mutilar. No me gusta que se rompa (la papeleta), para eso debió ponerse un sello y decir: no utilizado, voto blanco, de tal manera que la idea es no permitir que ese voto blanco pueda ser reciclado”, afirmó.

Pita indicó que se trabajará en un instructivo para que los miembros de las JRV sepan el paso a paso.

Otras de las nuevas reglas es que las personas de 50 años podrán sufragar en casa, manteniendo el porcentaje de discapacidad del 75 %.

“Se aprobó con la idea de que más ecuatorianos puedan intervenir en el proceso electoral”, aseguró Cabrera.

En la resolución, el CNE coloca fechas tentativas.

Por ejemplo, prevén entregar el 30 de septiembre el material electoral de recintos y JRV a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

En tanto, Pita realizó seis observaciones a la resolución, como utilizar herramientas tecnológicas para evitar el acceso de personas no autorizadas a las bodegas electorales.

Además recomendó que se solicite información a las instituciones públicas y privadas para conformar una base de datos de los MJRV.

“Que permita complementar los datos entre sí y se posibilite mayor participación”, dijo.

Padrón electoral

Retirar las dos hojas en blanco al final del padrón electoral destinadas a miembros de policías y militares y en su lugar, agregar una hoja rotulada con la leyenda “Padrón Electoral Fuerzas Armadas y Policía Nacional” es otro de los cambios aprobados. Esta hoja contendrá número de cédula, nombres y apellidos y junta de personal de FF.AA. y Policía Nacional. (El Universo)