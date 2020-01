1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 27 Enero 2020

Cuatro policías dentro de la casa y otros en un patrullero en el exterior aseguran que Alexis Mera Giler permanezca en su domicilio, en el norte de Guayaquil. Una mujer de unos 65 años y un joven de unos 20 colaboran con el exsecretario Jurídico del expresidente Rafael Correa, con quien comparte un llamado a juicio por el delito de cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016.

Mera recibió a El Universo el viernes pasado para hablar de la “persecución política” que dice sufrir y que lo mantiene en arresto domiciliario y con grillete electrónico. Cuestiona ser el único de 21 procesados que no se defiende en libertad.

Seguramente por el riesgo de fuga que se informó en su momento

Eso fue un invento... Jamás he querido fugar; decidí dar la cara porque soy inocente.

¿Qué argumentos hay para denunciar persecución?

Soy el único que está privado de libertad; a Pamela Martínez que le descubrieron medio millón de dólares en las cuentas, está libre; su asistente (Laura Terán) que le hacía todas las trapacías, está libre, los contratistas que dizque han dado plata están libres (...) El delito por el que se nos acusa requiere que se cometa un acto injusto a cambio de dinero y promesas aceptadas, en el proceso no se ha demostrado que los contratos estuvieron ilegalmente entregados.

Hay versiones que señalan que usted recibió dinero

A mí me meten preso por la versión de una persona (Martínez) y legalmente no se puede meter preso porque yo le digo a usted que es ladrón.

Pero lo que dice Martínez se corroboró con lo hallado en la computadora de Terán

Pero son de ella misma. Entonces yo mañana con ese criterio le digo que usted es ladrón, que cobra por los reportajes y hago un archivo diciendo que le he dado tanta plata y escribo en un cuaderno cualquier cosa.

Su exasesor Pedro Espinosa declaró que recibió sobres de Martínez y que se los entregó personalmente

En el mundo de gobierno, del poder, todos los días se retiraban e iban a ver los sobres. Él nunca reconoce haber llevado dinero, no hay nadie que verifica y confirma la acusación de Pamela Martínez. Esa fue una agenda forjada por ella, pero hay las agendas verdaderas de Pamela Martínez donde está toda la historia y están datos de pagos de contratistas, pero nada contra mí...

Ahora ustedes denuncian persecución, cuando eran gobierno los acusaban de perseguir a opositores

Eso siempre lo escucho. Entonces, qué es lo que hacemos con este país. Si hubo persecuciones estaría muy mal, pero tenemos que comenzar a respetar la institucionalidad de jueces.

¿Hoy habría un ojo por ojo?

No podemos vivir así, porque estaríamos de persecución en persecución; y Correa no ha perseguido a Lucio Gutiérrez y a (Fernando) Villavicencio, que tanto se queja en redes, cuando se le allanó la casa no se le metió preso (...). A mí me allanaron la casa y me llevaron a la cárcel; al señor se le allanó su casa y se quedó en su casa; hay diferencia, además fue el único tema que yo manejé. Pero no es argumento decir que ustedes son malos y como son malos váyanse a la cárcel eternamente; eso no es argumento desde el punto de vista cívico, patriótico...

La Fiscalía abrió otra indagación por cohecho en su contra, por supuesta injerencia en la justicia, denunciada por Fabricio Correa

Fabricio Correa está resentido porque se le terminaron los contratos en el gobierno anterior y él piensa que yo fui el que le terminé esos contratos; él perdió los juicios, se descubrió que había contratado a través de terceras personas...

¿Por qué no se fue como algunos de sus coidearios?

En estas cosas los seres humanos reaccionamos de distinta manera. Soy abogado, tengo que vivir de mi trabajo, y el convencimiento de mi inocencia me llevó a quedarme, pero respeto a quienes no han hecho eso.

Fernando Alvarado sí fugó

Hay que tener un espíritu especial para aguantar lo que yo he aguantado: ignominia, cárcel, andar con grillete.

¿Y esa etapa cómo ha sido?

Terrible, estoy acabado moralmente, anímicamente, no puedo trabajar, no puedo salir a ningún lado, no puedo visitar amigos, ha sido una prueba dura, infame, injusta.

Estoy invadido. Todos los días durmiendo policías afuera de mi casa, afuera de mi cuarto.

En su momento Cléver Jiménez, cuando se le colocó un grillete, también denunció abusos similares

Yo no estoy de acuerdo que a una persona se la arreste por efectos mediáticos; yo estoy pagando el precio de que me he considerado una persona muy cercana a Correa, entonces yo soy el trofeo.

¿Cómo va a terminar esto?

Tiene que terminar absolviendo a todos porque es una farsa, no hay ninguna prueba de que se han dado los contratos a cambio de dinero para la campaña. (El Universo)