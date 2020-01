El Universo de Guayaquil

Viernes, 24 Enero 2020

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dispuso el pasado miércoles el inicio de una indagación previa que busca investigar la existencia del delito de cohecho, con base en una denuncia presentada en contra de Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia en el régimen de Rafael Correa.

Salazar se refiere a la queja presentada por Fabricio Correa, hermano del exmandatario, en junio del 2019, que señala que el día en que dio su versión en el caso Arroz Verde –luego renombrado como Sobornos 2012-2016– entregó correos electrónicos de Mera en los que supuestamente instruye a sus colaboradores “para que realicen gestiones ante los jueces de los casos en los que tenía algún interés, y/o ante altos funcionarios para que paguen los ‘favores’ por estos solicitados...”.

La fiscal pidió que Mera, quien cumple arresto domiciliario en Guayaquil, sea notificado de la indagación previa; y dispuso que Fabricio Correa reconozca la firma de su denuncia y rinda una versión libre y voluntaria el próximo miércoles, en Quito, en la Unidad de Fuero de Corte Nacional.

Mera dijo a EL UNIVERSO que desconocía del contenido de la denuncia y de la indagación previa iniciada, “pero Fabricio me tiene un odio personal por la terminación de sus contratos en el gobierno anterior, por lo que no me extraña que haga algo así...”.

Salazar pidió a la Presidencia de la República información sobre la designación de Mera en el cargo que desempeñó en el gobierno pasado.

Delegó, además, a la fiscal Mayra Soria Escobar encargarse de las diligencias. (I)