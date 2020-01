La fiscal General del Estado, Diana Salazar, inició la fase preprocesal de la investigación previa en contra del exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera, en base a la denuncia interpuesta por Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, Rafael Correa, por el presunto cometimiento del delito de cohecho.

La Fiscalía llamó a Correa para el reconocimiento de la denuncia y para rendir versión libre, voluntaria y sin juramento. La diligencia es el miércoles, a las 09:30, en la Unidad de Fuero de Corte Nacional, ubicado en el edificio Fiscalía General del Estado.

Correa el 7 de junio, luego de dar su versión en lo que denominó caso 'arroz con chancho', habló de correos de la Presidencia que "demuestran que Alexis Mera ordenaba comprar a los jueces con dádivas en la Corporación Financiera Nacional para obtener fallos a su favor en casos privados".

Asimismo, señaló que el exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa compró jueces a través de abogados externos del Ministerio de Obras Públicas para que a cambio de 50 mil dólares por cabeza fallen en contra de la empresa Constructora del Sur C.A. Cosurca, compañía vinculada a él.

NOTIFICACIÓN

A: FABRICIO JOSÉ CORREA DELGADO

ALEXIS MERA GILER

En la investigación previa No. 170101819124340 (212-2019 JMM-mdg), pongo a conocimiento lo siguiente:

“INVESTIGACIÓN PREVIA N° 170101819124340 (212-2019 JMM-mdg), FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UNIDAD DE FUERO DE CORTE NACIONAL. Quito D.M., 22 de enero de 2020, las 16H00. Dra. Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado, amparada en los artículos 194 y 195 primer inciso de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 282 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal, doy inicio a la fase pre procesal de investigación previa, a fin de indagar un presunto delito de ejercicio público de la acción, en base a la denuncia presentada por FABRICIO JOSÉ CORREA DELGADO, en contra de ALEXIS MERA GILER, ex Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, en la que en lo principal manifiesta que: “(…) dentro de la Instrucción Fiscal No 170101819050421, a la que luego se le asignó el No. 170101819055012 (83-2019) AZL (...) El día 07 de junio del 2019 a las 10h00, comparecí al despacho de la Fiscal Dra. RUTH AMOROSO PALACIOS, a rendir mi versión dentro del presente caso, en dicha diligencia luego de contestar las preguntas formuladas aporté varios correos electrónicos del EX SECRETARIO JURÍDICO de la Presidencia de la República, Dr. ALEXIS MERA GILER, en los que aparece dando órdenes e instrucciones a sus “colaboradores” para que realicen gestiones ante los jueces de los casos en los que tenía algún interés, y/o ante altos funcionarios para que paguen los “favores” por estos solicitados, evidenciando con esta conducta una inadecuada INTROMISIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, por parte de dicho ex funcionario público. (…) LE SOLICITO SEÑORA QUE ABRA UNA INVESTIGACIÓN POR EL PRESUNTO DELITO DE COHECHO QUE HABRÍA COMETIDO ALEXIS MERA EN CONJUNTO CON EL RESTO DE FUNCIONARIOS AQUÍ MENCIONADOS Y DEMÁS QUE APAREZCAN EN LA MISMA (…)”. Con estos antecedentes dispongo la práctica de las siguientes diligencias investigativas: PRIMERO: Tómese en cuenta para notificaciones al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , así como la autorización conferida a la Ab. Mayra Dillon Jaramillo. SEGUNDO: De conformidad con los artículos 76 numeral 7 literales a, b y h y 77 numeral 7 literal a de la Constitución de la República del Ecuador y, el artículo 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, notifíquese a ALEXIS MERA GILER, que se ha dado inicio a una investigación previa en su contra, en base a la denuncia interpuesta por FABRICIO JOSÉ CORREA DELGADO por el presunto cometimiento de un delito de cohecho. Para el efecto, envíese atento memorando al señor Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se sirva disponer a uno de los agentes de la Unidad de Investigación en Apoyo a la Fiscalía General del Estado, la realización de la respectiva notificación. El agente delegado remitirá un informe a la Unidad de Fuero de Corte Nacional Nro. 2, ubicada en la calle Juan León Mera N19-36 y Av. Patria, edificio Fiscalía General del Estado, piso 19, de esta ciudad de Quito. TERCERO: Al amparo de los artículos 425 y 426 del Código Orgánico Integral Penal, se señala para el día MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020, LAS 09H30, el reconocimiento de la denuncia por parte de FABRICIO JOSÉ CORREA DELGADO y, acto seguido, en esta misma fecha, de acuerdo a los artículos 444 numeral 6 y 582 del Código Orgánico Integral Penal, recéptese su versión libre, voluntaria y sin juramento. Las diligencias se llevarán a efecto en la Unidad de Fuero de Corte Nacional Nro. 2, ubicada en la calle Juan León Mera N19-36 y Av. Patria, edificio Fiscalía General del Estado, piso 19, de esta ciudad de Quito. CUARTO.- Al amparo del artículo 499 numerales 2 y 4 del Código Orgánico Integral Penal, envíese atento oficio a la Secretaría General de la Presidencia de la República, a fin de quien corresponda, se sirva remitir copias certificadas del Decreto Ejecutivo con el cual se designó a ALEXIS MERA GILER, en calidad de Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, así como las fechas entre las cuales desempeñó el referido cargo. La información solicitada, deberá remitirse en el plazo de diez (10) días, a la Unidad de Fuero de Corte Nacional Nro. 2, ubicada en la calle Juan León Mera N19-36 y Av. Patria, edificio Fiscalía General del Estado, piso 19, de esta ciudad de Quito. QUINTO.- Delego a la Dra. Mayra Soria Escobar, Fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado, la suscripción de todos los oficios, recepción de versiones y demás diligencias que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente impulso fiscal. NOTIFÍQUESE, OFÍCIESE, CÚMPLASE. F).- Diana Salazar Méndez, FISCAL GENERAL DEL ESTADO.”