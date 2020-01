1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Tras emitir el dictamen abstentivo a favor de Mauricio Rivera, hijo de Ricardo Rivera, sentenciado por haber sido hallado culpable dentro de la trama de corrupción relacionada con la empresa Odebrecht; y la empresa Televisión Satelital S.A., la Fiscalía explicó los motivos para desistir de la acusación.

Mediante un comunicado, precisó que, para 2015, año en que se dieron los supuestos hechos ilícitos, tanto el procesado como la persona jurídica no eran objeto de sanción. La Fiscalía aclaró que Rivera no constituía como sujeto activo calificado, como establece el tipo penal de tráfico de influencias. Es decir, no figuraba como funcionario público.

Ante esta decisión, la jueza Irene Pérez dictó el auto de sobreseimiento a favor Rivera y Televisión Satelital. El anuncio lo hizo mediante providencia publicada la tarde del viernes pasado.

Explicaciones

“… Considerando que el representante de la Fiscalía ha resuelto no acusar, (...) así también que pese a existir acusación particular, el mismo no se ha opuesto a este dictamen, por lo que esta Autoridad en uso de sus facultades dicta auto de sobreseimiento”, señala el documento.

Un informe de Contraloría halló presuntas irregularidades en el uso de dos unidades móviles que se contrataron para cubrir la visita del papa Francisco, en julio de 2015. Aunque en un inicio la causa se investigó como peculado, la Fiscalía reformuló cargos para seguir el trámite como tráfico de influencias.

La institución aclaró que este caso es independiente al que se sigue en contra de Ricardo Rivera, sentenciado por corrupción. Explicó además que el proceso continúa contra otros exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación, para quienes la audiencia preparatoria de juicio se dará el próximo 13 de febrero. (La Hora)