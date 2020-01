1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 20% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 21 Enero 2020

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) reaccionó al mensaje del presidente de la República, Lenín Moreno, emitido la noche de ayer, lunes 20 de enero del 2020.

“La paz y el diálogo de Lenín es a conveniencia de su versión insostenible”, señaló la Conaie mediante su cuenta de Twitter. Es una respuesta a la posición del Ejecutivo sobre la posibilidad de que el Gobierno ecuatoriano sea demandado internacionalmente por uso excesivo de la fuerza durante las protestas de octubre del 2019.

La Conaie también señaló que “el Estado debe asumir su responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra miles de personas, por los fallecidos, mutilados, detenidos, perseguidos y criminalizados”.

El 10 de diciembre pasado, alrededor de la Conaie se conformó la Asociación Inocencio Tucumbi con las víctimas de la contención de las protestas.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, informó el martes pasado que esa asociación sería la encargada de la demanda internacional.

Aunque desde la creación de la asociación se anunció la decisión de recurrir a instancias internacionales, la información de que ya se trabajaba en la demanda se conoció el miércoles pasado, un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicara su informe sobre el paro de octubre en el país.

Una de las conclusiones de ese documento es que existen elementos para hablar de un uso desproporcionado de la fuerza en la contención de las manifestaciones en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles que se produjeron entre el 3 y 13 de octubre pasados.

La exasambleísta de Pachakutik y líder indígena, Lourdes Tibán también se pronunció sobre el mensaje de Moreno. Dijo que “el Presidente de la República tuvo una reacción al paro no solo tardía sino inoportuna, que no viene al caso. A no ser que esté consciente de que está propiciando la provocación”.

La noche de ayer, el presidente Lenín Moreno se dirigió al país en un mensaje dedicado exclusivamente en contra del anuncio de una demanda internacional.

“Ustedes saben. Yo soy un hombre de paz. Pocas cosas me descomponen emocionalmente y esta es una de ellas. Ecuador ha recibido con indignación la amenaza de quienes tentaron en contra de la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia de demandar al Gobierno por un supuesto uso excesivo de la fuerza en octubre”, señaló el Primer Mandatario.

Moreno también hizo referencia a la dirigencia indígena con la que se entabló u diálogo el 13 de octubre pasado cuando se puso fin a 11 días de movilizaciones. Manifestó que se levantaron de la mesa una que se apagaron las cámaras.

“Parece que quieren que olvidemos los hechos de esos días en los que la violencia fue uno de los protagonistas principales”, dijo Moreno. Añadió que se intentó derrocar al Gobierno.

Moreno no anunció ninguna acción concreta a partir de la intención de entablar una demanda internacional por los hechos de octubre. Sin embargo, la Cancillería confirmó que se está preparando una respuesta al informe de la CIDH.

Moreno no anunció ninguna acción concreta a partir de la intención de entablar una demanda internacional por los hechos de octubre. Sin embargo, la Cancillería confirmó que se está preparando una respuesta al informe de la CIDH. (El Comercio)