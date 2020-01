El Comercio de Quito

Detalles Publicado el Sábado, 18 Enero 2020

El Gobierno respetará la decisión de la Asamblea Nacional si el Pleno vota finalmente por la no eliminación de las circunscripciones electorales en Guayas, Pichincha y Manabí.

Así lo afirmó a este Diario la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esto una vez que la Comisión de Justicia no acogió la propuesta del Ejecutivo planteada en el veto presidencial, con lo que se reafirma la existencia de las circunscripciones. Sectores legislativos aducen que hubo un error del Ejecutivo en el veto parcial, en la parte que refiere a los distritos.

Consultada sobre si existió el error, Romo refirió que Lenín Moreno dio su opinión como colegislador, pero que ahora el primer mandatario y el Ejecutivo serán respetuosos de las competencias de cada institución y que corresponderá, tanto en las objeciones como los allanamientos, sean votados en el Legislativo.

“El Presidente hizo esta observación en la que sugería la eliminación de los distritos en las tres provincias más grandes del país, para que sean las provincias un solo distrito con un mayor número de representantes porque favorece la representación proporcional, creemos es lo más conveniente para la democracia. La Asamblea debe pronunciarse y respetaremos la decisión”.

La objeción a las reformas proponía eliminar “el segundo inciso del artículo 150” del Código de la Democracia, aunque dicho articulado contiene cuatro numerales y solo en el dos tiene dos incisos. Ahí el Ejecutivo cometió la imprecisión en el momento de redactar el veto, según el vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano.

El legislador se ha mostrado a favor de la postura presidencial. No obstante, cree que tras “el error” el Legislativo se ratificará en su posición inicial de mantener los distritos. Solórzano cree que el PSC y el correísmo están a favor de que continúen las circunscripciones porque esperan tener una gran mayoría de asambleístas en el 2021.

Virgilio Hernández, exlegislador y afín al correísmo, cree que más bien el Gobierno y Creo se han opuesto a los distritos porque hay un trasfondo político: “Disimular la contundente derrota, en el 2021, justamente de las dos organizaciones (AP y Creo) que fueron las dos finalistas en el 2017”. Agregó que el veto no puede ser aprobado porque el tema no fue sometido a votación en el Pleno. “Sería inconstitucional si se allanan al veto”.

No obstante, Fausto Camacho, del Observatorio Ciudadano Electoral, cree que Ecuador está viendo que se busca mantener hegemonías de los partidos más votados. Adelantó que junto con otras cuatro organizaciones no descartan plantear una demanda de inconstitucionalidad si la Asamblea no se allana al veto parcial.

César Ulloa, de la Mesa de Convergencia, explicó que, si bien es acertado cambiar el método de asignación de escaños del actual D’Hondt a Webster, no es posible garantizar igualdad del voto y proporcionalidad, como establece la Constitución, si se mantienen las circunscripciones. (El Comercio)