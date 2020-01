1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 16 Enero 2020

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) revisa hoy, jueves 16 de enero de 2020, la situación de los cuatro asambleístas correístas asilados en México. Debe tomar una postura sobre la situación legal de Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Soledad Buendía y Fernando Molina (alterno), quienes viajaron a Ciudad de México la anterior semana.

Lo primero que se hará, señaló ayer el presidente, César Litardo, es ratificar el no cobro de los sueldos, pues desde noviembre ya no perciben su salario, y ratificar la principalización de los alternos. Patricio Donoso había propuesto que la principalización sea definitiva.

Pero Litardo también tiene la propuesta de que sea el Pleno de la Asamblea el que resuelva el caso de los correístas, debido al "vacío legal" que existe.

El CAL, además, debe revisar una propuesta de Fabricio Villamar (Ahora), quien planteó que el Pleno declare el abandono del cargo de los legisladores.

Sin embargo, Litardo señaló que no existe esa figura legal, por lo que los 137 asambleístas no podrían pronunciarse al respecto, aunque podrían hacer otro análisis, como de si existe alguna causal de destitución que se aplique a ellos o no. (La Hora)