Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Jueves, 16 Enero 2020

La expresidenta Rosalía Arteaga está retirada hace 21 años de la política, pero esta la persigue. Le llueven las ofertas cada vez que se acerca un proceso electoral y el próximo no es la excepción. Conversó con EXPRESO sobre el panorama al 2021, las reformas al Código de la Democracia y el Centro de Formación para el Futuro que impulsa la Fundación Fidal. La entrevista completa en la cuentas de EXPRESO en Facebook y YouTube.

¿Cómo ve el panorama político electoral?

Como siempre, hay una proliferación de candidaturas. Es riesgoso porque no se canalizan esas propuestas de campaña y recursos en determinados sectores. Uno de los problemas de Ecuador es que no existen grandes partidos consolidados. Los partidos son necesarios para encauzar esa decisión popular.

Las elecciones tendrán nuevas reglas. Las reformas al Código de la Democracia dan mayores cuotas para la participación de las mujeres...

Ecuador ha sido pionero en la participación de la mujer... Que la participación de hombres y mujeres sea regulada por el Estado es importante y también que la mujer que ha sido considerada como menos apta debe recibir el apoyo y capacitarse... Hay que capacitarlos para que sean los mejores ciudadanos los que gobiernen.

Las cuotas nacen por ese desequilibrio en candidaturas entre hombres y mujeres, pero ¿la solución está en las cuotas o en cambiar el chip de los dirigentes políticos?

No solo a los dirigentes sino a los electores. Las listas pueden estar integradas paritariamente, pero al momento de elegir vota por más hombres. Ahí hay también una situación de educación que es importante.

Lleva 21 años fuera de la política. ¿No le gustaría regresar?

No tengo intención. Cada vez que hay elecciones tengo tentaciones. Hay personas que me invitan a participar ya sean partidos o sectores ciudadanos, pero me mantengo bien haciendo lo que hago.

¿Cuándo fue la última oferta política que le hicieron?

Ayer (el martes).¿Para qué candidatura?Para la Presidencia.

¿Lo analizará?

No. Cada vez que hay elecciones recibo múltiples propuestas de diferentes sectores.¿Por qué decir no a la política?Ya le di mi contingente al Ecuador en la política.

La Fundación Fidal forma a jóvenes en el Centro de Formación para el Futuro.

¿Cuál es la labor del centro?

Hace cinco años la fundación creó este centro. Estamos recibiendo a cada año 50 jóvenes. Pueden inscribirse en la página www.fidal-amlat.org y hay un proceso de selección. Tenemos un porcentaje de entre 30 al 40 % de jóvenes que aspiran a estar en la política. Reciben clases durante seis meses. Tienen clases de ética, realidad nacional, realidad internacional y más. Todo es gratuito.

¿Solo formación política?

Es una formación integral. El único requisito es que nos demuestren que son líderes. Pueden ser barriales, universitarios, la reina del sector. Pueden ser personas de todos los sectores.

