Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

En el marco de las comparecencias del juicio político que se sigue en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, la vocal de ese organismo Esthela Acero no quiso explicar cuál era su relación con Luis Loyo, exdirector nacional de Procesos Electorales, sentenciado a un año de prisión por tráfico de influencias, y si efectivamente fue ella quien recomendó su nombre para que ocupe ese cargo, como en su momento lo manifestó la propia Atamaint.

El que se le haya mantenido en el cargo a Loyo a pesar de las advertencias sobre su accionar que realizaron los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita, es una de las causales para procesar políticamente a la titular del organismo electoral.

Sin embargo, ante la Comisión de Fiscalización, Acero, quien llegó al CNE auspiciada por Alianza PAIS, se limitó a leer las funciones que legalmente le corresponde cumplir de acuerdo a los mandatos legales, pero en todo momento evadió dar una respuesta concreta sobre Loyo.

Las preguntas sin contestar

Ante la serie de divagaciones de Acero en este tema, la asambleísta Jeannine Cruz (CREO) le pidió que conteste sí recomendó a Atamaint el nombre de Luis Loyo para que se desempeñe como director de Procesos Electorales: “sí o no”.

Acero titubeó, dudó, meditó qué iba a responder y terminó por darse, una vez más, las vueltas en su respuesta. “Creo que todos debemos ser juzgados por nuestros actos. Que eso quede primero bien claro. Cualquiera que hubiese recomendado a determinado ciudadano para que ocupe determinado cargo, no es culpable. (…) La Justicia debe hacer su trabajo y debe inculpar a quien cometió cualquier acto delictivo”, dijo un tanto nerviosa.

Cruz insistió en su pregunta: “Sí o no”, dijo. “Es mi respuesta señora asambleísta, cualquiera puede recomendar, cualquier ciudadano puede presentar sus documentos, pero lo que sí creo es que cada uno debe ser juzgado por sus actos”, respondió la consejera.

El legislador Fabricio Villamar (Ahora) insistió en el tema y le pidió a la consejera que explique la relación que mantenía con Loyo y porqué razón recomendó su contratación en el CNE. “Mi relación con todos los funcionarios es de forma equitativa e igualitaria a nivel nacional”, aseguró Acero.

Pero Villamar, exhibiendo fotos de Acero con Loyo en algunas actividades de Alianza PAIS, dijo que esa no era una relación equitativa con los miembros del CNE. “Usted no está contestando lo que yo le pregunté. Esta no es una relación con un funcionario, esta es una relación con un compañero de partido”, dijo Villamar. A lo que Acero dijo que había hecho campaña por el presidente Lenín Moreno y en esa actividad se había tomado fotos con muchas personas. “No tengo una contestación, yo no le estoy hablando de las fotos. Estoy preguntado cuál es su relación con Loyo lo que permitió que usted impulse que se le contrate”, inquirió Villamar.

Pero los integrantes de la Comisión, Johanna Cedeño y Alberto Arias, los dos de PAIS, dieron una “manito” a Acero, su compañera del Movimiento, ya que evitaron que conteste más sobre este tema porque aseguraron que ella no era la interpelada. (La Hora)