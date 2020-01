1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

El exministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, ejerció su derecho a la defensa, en el marco del juicio político seguido en su contra por los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalva, por incumplimiento de funciones, en la distribución de los recursos para la matriz y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Pérez Torres, en su intervención, calificó como surrealista el llamado a juicio político, cuando existen tantos otros problemas graves del país que merecen la atención de la Asamblea Nacional.

Defendió su gestión al frente del ministerio de Cultura con algunos hitos, como haber fortalecido los museos, llevar adelante una amplia campaña de lectura y la búsqueda de un rescate de la cultura del país en todas sus manifestaciones. “No pertenezco a ningún partido político, no soy político, soy un escritor que lleva un mensaje a los diferentes sectores del país”, dijo.

No existe una valoración de pruebas, no se puede apreciar el ejercicio adecuado de una gestión, simplemente hay una relación de hechos sin un vínculo causal y se llega a una supuesta determinación de incumplimiento de funciones.

Dijo que no tiene responsabilidad sobre la elaboración del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Cultura, que fue expedido en los últimos días del gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. No obstante, como titular del ente rector de la cultura le corresponde desarrollar y aplicar la norma legal, pero no en lo atinente a la asignación de los recursos, ya que esto compete a la cartera de Finanzas.

No existe incumplimiento de la Ley porque las normas que se invocan para la gestión, no están vinculadas con la posibilidad o no de que el Ministro de Cultura haga o deje de hacer algo, respecto de los recursos económicos para el sector cultural. Por tanto, no he incumplido ninguna norma, pues al contrario, como titular del ente rector de la cultura vigilé porque los beneficios lleguen a todos los sectores y gestores culturales, añadió.

Negó que exista un modelo de gestión concentrador y centralizado como se manifiesta en la acusación, pues muchos actores del ámbito cultural reconocen que se estableció un modelo desconcentrado, como manda la Ley, concluyó.