Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

El expresidente Lucio Gutiérrez decide regresar a la actividad política, pese a los ruegos de su familia que no regrese. El líder del Partido Sociedad Patriótica visitó las instalaciones de EXPRESO para confirmar su aspiración de volver a correr por el sillón de Carondelet en las elecciones de 2021, también lo que se gana y se pierde siendo candidato presidencial. La entrevista completa en la cuenta de Diario EXPRESO en Facebook.

¿Va a ser o no candidato a la Presidencia en el 2021?

Representando a Sociedad Patriótica que integra un frente progresista, la respuesta es sí. Cada organización del frente propondrá su candidato y se designará al postulante.

Su familia le implora que no regrese a la política. ¿Por qué?

Sobre todo son mis hijas. Me recordaban que estuve dos veces preso, exiliado, me han quitado los derechos políticos. Estaba en una actividad pasiva, pero dada la situación calamitosa del Ecuador... he decidido nuevamente hacer actividad política. Con esa experiencia de la primera vez e ir corrigiendo errores, haré las cosas mejor.

¿Errores como cuáles?

No tener una adecuada estrategia de comunicación. Así se hubiera comunicado a la población adecuadamente lo que estaba haciendo... En octubre pasado hubo diez veces más gente en las calles, mientras que durante mi Gobierno solo hubo gente en un sector de Quito y terminaron con un Gobierno.

Seguro se pierde mucho dinero siendo candidato, pero ¿qué se gana? Como para entender por qué hay políticos que insisten en ser candidatos.

La actividad política cuesta... Es un costo económico alto. Antes de ser presidente tenía un pequeño patrimonio familiar:ocho departamentos en algunos lugares de Quito construidos por mí. Luego de ser presidente, mi patrimonio se redujo a la mitad que tuvimos que poner en nombre de nuestras hijas. Ahora estamos pensando, si se materializa la candidatura, vender otro departamento.

Por lo que comenta, no es tan rentable ser candidato y mucho menos presidente. ¿Por qué quiere ser de nuevo candidato?

Alguna vez decía que ser presidente es el peor cargo público. Nadie te dice ten estos tantos miles de dólares. Todos, y con justo derecho, le van a pedir al presidente. Las alcaldías, las prefecturas, las organizaciones. Todos piden. Estoy nuevamente en la carrera porque me duele el país.

Participar en una elección con un Consejo Nacional Electoral en pugna y con su presidenta en un juicio político. ¿Cree que esos problemas pueden afectar a la organización del proceso?

Es un gran riesgo. Muchos hablan de que si continúa esa mayoría en el CNE, no hay garantía de que se respete la decisión del pueblo.

¿La postura de Sociedad Patriótica en la Asamblea frente al juicio político a Diana Atamaint es a favor o no de su censura?

Debe ser censurada.Se viene un juicio de repetición en su contra y de otros por una sentencia en contra de Ecuador por la destitución de la Corte Suprema de Justicia cuando usted era presidente...Es un nuevo caso de persecución política porque empieza a existir la posibilidad de que sea candidato. La oligarquía es casi como la mafia: no perdona.



