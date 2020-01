1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 14 Enero 2020

Luis Verdesoto, vocal del CNE, afirmó que la pugna interna que existe en el Consejo Nacional Electoral se debe a la falta de una "línea moral y ética compartida", que no permite llegar a acuerdos sobre "el bien superior de la transparencia electoral".

A su juicio, sus compañeros de mayoría en el Poder Electoral no razonan su voto, no deliberan, no legislan.

"La expresión más dura frente a ello fue abandonar la sesión en la que se trataba la aprobación del Presupuesto Operativo Anual", dijo en entrevista con Notimundo.

Para el Consejero, la importancia del juicio político en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se fundamenta en que “se debe trabajar por el bien común: la transparencia electoral“.

Esto se debe a que sobre la titular de esta institución, recaen denuncias de inacción e incumplimiento de sus funciones administrativas.

"Los delitos penales están ahí, con esos antecedentes, como Presidenta de la entidad no debió encargarle al Sr. Loyo los documentos nacionales del CNE", señaló.

Asimismo, indicó que existen irresponsabilidades que impiden los acuerdos. ·Lo que yo hice luego de la denuncia de Pita fue mandarle a Atamaint 34 notas respecto al Sr.Loyo y su nombramiento."