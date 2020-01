1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Enero 2020

Desde México, la asambleísta (RC) Gabriela Rivadeneira se pronunció sobre su condición en México, la situación de su padre Pedro Rivadeneira y otros temas.

Esta es, al menos la tercera vez, que se expresa desde su viaje al país centroamericano. El sábado publicó un video en sus redes sociales donde calificó como “vil, injusta y cobarde” la detención de su padre, que ocurrió la noche del 9 de enero.

“Después de diez meses justo el día que salgo de Ecuador hacen esta burda acusación, se metieron con mis hijos, con mi familia y hoy de la manera más cobarde con mi padre de 61 años de edad con serios problemas de salud, un hombre generoso (...)", dijo en el video que dura cerca de cinco minutos.

Actualmente el padre de la legisladora tiene prohibición de salir del país y debe presentarse ante las autoridades.

El pasado jueves, Rivadeneira con su esposo y sus dos hijos viajaron a México. En el vuelo comercial también partieron Soledad Buendía y su esposo Edwin Jarrín; Carlos Viteri Gualinga y su esposa Tania Pauker y el asambleísta alterno Luis Fernando Molina.

Los asambleístas estaban asilados en la embajada de México en Quito y recibieron facilidades para que puedan salir del país.

Hoy, Rivadeneira, fue entrevistada por dos emisoras radiales. Allí indicó que todo se trata de una "persecución" del Gobierno de Lenín Moreno.

Además, señaló que ahora está en calidad de exiliada: "Nos encontramos acá en México con asilo político, en la categoría de exiliado. México nos otorga todos los derechos de cualquier ciudadano en tierra mexicana. Por lo tanto la libertad de expresión es uno de esos derechos políticos garantizados por el Gobierno de México".

La legisladora recalcó que no abandonó su curul. "Nosotros no hemos abandonado el cargo, hemos tenido que salir de manera obligada y no por cualquiera sino por el propio Gobierno que obligó a tomar esta determinación de buscar, en principio protección política y luego estar en México bajo la condición de asilado político", dijo.

Finalmente, Rivadeneira indicó que existe un propósito de lo sucedido. "El único objetivo es vetarnos de la candidatura del 2021", apuntó. (El Universo)