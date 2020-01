1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Se ha preguntado ¿qué pasa con las papeletas de votación luego de que termina el sufragio? Pues todo ese material se vende a empresas recicladoras que lo destruye -previo a un compromiso de confidencialidad- y lo convierte en materia prima. De esta manera se recupera algo de lo invertido en su elaboración.

No obstante, este es un proceso cuidadoso en el que intervienen autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), las direcciones provinciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría.

Luego de cada proclamación de resultados, todo el material electoral lleno y en blanco es dado de baja, exceptuando las actas de escrutinio, actas de instalación y padrones electorales. A pesar de que la papelería no sirve, se la protege para evitar su mala utilización.

El analista político Diego Tello recordó un incidente que sucedió hace dos años en Santa Elena, cuando un camión que transportaba papeletas de votación, que iban a ser recicladas, se volcó. Alguna persona difundió las imágenes de las papeletas regadas para dar la impresión de que hubo un fraude.

Por estos motivos el CNE estudia la propuesta de que para el 2021 se mutilen las papeletas vacías o no ocupadas, desde la junta receptora del voto, el mismo día de votación, al cerrar la jornada. El consejero José Cabrera indicó que es para optimizar tiempo y gestión.

El material se traslada hasta las bodegas con vigilancia militar y luego de la proclamación de resultados se destruye junto con todo el material electoral. Con la propuesta se pretende eliminar la posibilidad de manipulación o que alguien las sustraiga.

El artículo 127 del Código de la Democracia señala que las papeletas no utilizadas sean puestas en un sobre para remitirlas a las juntas provinciales, regionales, distritales y especiales en el exterior, para el procesamiento con el acompañamiento de la fuerza pública.

Estas papeletas corresponden a los ciudadanos que no han sufragado, por lo tanto deben recibir un tratamiento especial que impida la alteración de los resultados al momento del conteo de votos.

En la actualidad, el material no utilizado se guarda dentro del paquete electoral. Por eso se propone romper las papeletas sobrantes de todas las dignidades antes del escrutinio en la junta receptora del voto.

Control

El informe del CNE dice que la ventaja será la de evitar la alteración de los resultados al momento del reconteo o, de producirse disturbios en los recintos electorales, evitar la adulteración de papeletas sobrantes por personas ajenas a la junta receptora.

Las papeletas con votos en blanco son puestas en un sobre para remitirlas a las juntas provinciales y regionales distritales con el acompañamiento de la fuerza pública.

Son considerados votos en blanco las papeletas electorales que no contengan marca alguna, de conformidad con el artículo 126 del Código de la Democracia.

En este tema se propone sellar las papeletas en blanco con la leyenda “no utilizadas”, lo que servirá también para los certificados de votación sobrantes, así se evitará la alteración de las papeletas en blanco al momento del reconteo.

Tello comentó que es una buena propuesta, pero no es un mecanismo óptimo romperlas en la misma junta “porque traería complicaciones en caso de que se pida el reconteo posterior”.

Considera que lo idóneo sería ponerles un sello distintivo al frente y atrás, pues actualmente solo se las guarda sin ninguna señal, por eso está de acuerdo en que se debe identificarlas de mejor manera.

Para el docente de la Universidad Internacional, Esteban Ron, el Código de la Democracia señala un procedimiento específico de lo que se debe hacer cuando no se utilizan las papeletas, esto es ponerlas en un sobre y remitirlo a la junta provincial.

La destrucción de las mismas, como procedimiento, requiere de una reforma legal a la normativa electoral, por lo que si esta situación no está en las enmiendas aprobadas por la Asamblea, no puede ser modificada por el CNE. “Al no estar establecido puede invalidar el proceso de escrutinio y conteo, ya que sería una vulneración manifiesta a lo dispuesto procedimentalmente”, señaló.

Así mismo, Daniel González Pérez, catedrático de la Universidad de Loja, indica que destruir las papeletas en las juntas no sería viable pues se las necesita para cuadrar el total de votantes en caso de alguna inconsistencia. (El Telégrafo)