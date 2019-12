1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 23 Diciembre 2019

El 19 de diciembre terminaron los 11 días de vacaciones que la Prefectura de Pichincha le autorizó a Paola Pabón. Han trascurrido tres días adicionales y aún no se define su situación



Paola Pabón fue detenida el pasado 14 de octubre para investigaciones por el delito de rebelión tras las manifestaciones sociales realizadas en octubre. El 13 de diciembre el Gobierno de la provincia confirmó a Alexandro Tonello como prefecto subrogante, según el consejero de Pichincha, Luis Rodríguez, esto cubre a la prefecta Pabón.



No obstante, el consejero explica que hasta el momento no ha llegado ninguna solictud para que se analice una figura ausuencia de la prefecta pero que cualquier persona lo puede hacer.



"Practicamente con sus derechos políticos que se le otorgó en el Pleno. Ella sigue como prefecta mientras no tenga la sentencia ejecutoriada", dijo Rodríguez.

Mientras tanto, Paola Pabón fue trasladada a una casa de confianza ubicada en el sur de Quito. (Ecuavisa)