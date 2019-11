1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 05 Noviembre 2019

La actual asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) y exministra de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz, dijo este lunes que no le ha llegado notificación alguna sobre la investigación que pidió la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República a la Fiscalía.

Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción (e), interpuso la denuncia el pasado 31 de octubre por un posible delito contra la administración pública y los hechos de habrían dado dentro del caso denominado Coopera.

Ordóñez adjuntó a su denuncia datos recabados sobre la compra del negocio productivo y bienes muebles e inmuebles de la extinta Cooperativa Coopera, realizada por el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y aparentemente autorizada por Soliz.

"Resulta que lo que yo hago es firmar la autorización para que el IEPS participe en una licitación pública de las granjas de Coopera; el IEPS compra esas granjas, es el dueño de esas granjas por lo tanto no hay ningún desvío de fondos, esas granjas pertenecen al Estado", aclaró Soliz.

La asambleísta también aclaró que aún no recibe alguna notificación de denuncia y que cuando lo requiera la autoridad competente demostrará su actuación dentro del marco de la Ley de Economía Popular y Solidaria.

"No hay absolutamente el supuesto peculado del que me acusan porque los bienes están en manos del Estado, pertenecen al Estado, tengo la certificación del IEPS y del MIES de que están en el registro contable de ellos, les pertenece a ellos y ustedes mismo podrán, con la definición de peculado del COIP, determinar si es que hay o no peculado", señaló. (El Universo)

Comparto mi posición frente a las infundadas acusaciones de @SecAnticorrup del Gobierno: mi actuación ha sido honesta y apegada a la Ley y la Constitución: pic.twitter.com/LjEytcHm1F — Doris Soliz Carrion (@dorissoliz) November 5, 2019

.@dorissoliz (RC), señala que es infundada la denuncia de un posible delito contra la administración pública planteada por la secretaria Anticorrupción (e), Dora Ordóñez, en el caso Coopera. Que no hay peculado, que espera ser notificada para defenderse. @eluniversocom pic.twitter.com/9MCSqUSgdq — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) November 5, 2019