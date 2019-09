1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Septiembre 2019

La mañana de este jueves se realizó la lectura del informe borrador del sobre el Examen especial las existencias de medicamentos, dispositivos e insumos médicos en las bodegas de los hospitales del IESS, sus procesos de adquisición, distribución y utilización en el Hospital de Especialidades Andrade Marín (HCAM), en Quito. El período examinado es el comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.

Esta es la primera lectura de un mega informe de Contraloría que, durante los próximos 15 días, detallará los hallazgos encontrados en 30 unidades médicas a lo largo de todo el país.

En el caso del HCAM, la primera conclusión es que en la bodega del hospital se encontraron 87.487 unidades de medicamentos caducados por valor total de $411.530,24. Asimismo, se evidenció 100.079 unidades de insumos y dispositivos médicos caducados por $4´326.787,39. Estos hallazgos se realizaron durante una inspección física durante el 11, 12 y 13 de junio de 2019.

Todas estas medicinas, insumos e implementos vencidos provocaron, según los auditores del organismo del control, que no se encuentren disponibles los stocks suficientes para tratamientos oncológicos, antihipertensivos, antibióticos y gastrointestinales para cirugías oculares, neurológicas y traumatológicas.

Otro de los principales hallazgos es que no se realizaron constataciones físicas periódicas en las bodegas del Carlos Andrade Marín, y tampoco se efectuaron gestiones para la reposición o pago de 25.843 unidades de medicamentos por $365.490,68. Lo mismo sucedió con 27.840 unidades de insumos y dispositivos médicos por $899.219,34. Con esto, se ocasionó que no se encuentren a disposición de los usuarios para tratamientos antivirales, oncológicos, trombosis y Parkinson, entre otros.

Asimismo, no se efectuaron los estudios o informes que sustenten las cantidades requeridas de medicamentos, así como no se cumplieron los trámites correspondientes para el canje ante las casas proveedoras, ocasionando que 354.725 unidades de medicinas por $336 212,95 no sean utilizadas para pacientes con síndrome coronario agudo, prevención de trombosis, trasplante de órganos, entre otros.

Finalmente, las graves deficiencias de control se completaron al constatarse que los servidores, al inicio y fin de gestión, no suscribieron las actas de entrega recepción de las bodegas que se encontraban bajo su responsabilidad, ocasionando que no se pueda determinar el estado de las existencias, posibles faltantes, control de fechas de caducidad y nivel de rotación, limitando el control posterior. (La Hora)