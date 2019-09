1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Septiembre 2019

La Comisión de Biodiversidad reunió al ministro de Energía, Carlos Pérez; a la directora de la Agencia de Regulación y Control Minero, Andrea Cárdenas, autoridades y representantes de la sociedad civil y legisladores de la provincia de Bolívar, con el propósito de analizar la actividad minera en esa jurisdicción provincial.

El pedido lo hizo el legislador Ángel Sinmaleza, quien sostiene que la población no está de acuerdo con la minería, argumentando que se pone en riesgo la fauna, la flora y las fuentes de agua. Aseguró que las fuentes hídricas de Bolívar alimentan la cuenca del Río Guayas, por lo que una eventual contaminación afectaría también a las provincias de Los Ríos y Guayas.

Por ello, requirió del ministro Pérez y de la Directora de Arcom los contratos de concesión minera, los estudios de impacto ambiental, las licencias otorgadas por Senagua y el Ministerio del Ambiente, así como las bases de planificación responsable. Advirtió que para la concesión de los proyectos mineros no se realizó la consulta previa e informada en las zonas, tampoco se socializaron con la población, ni se informaron los posibles impactos negativos y positivos, como exige la Constitución y la Ley de Minería. El pueblo de Bolívar está preocupado, alerta y pendiente, añadió.

De su lado, el ministro de Energía, Carlos Pérez, aclaró que los proyectos concesionados se encuentran en la fase de exploración, no de explotación, mismos que fueron aprobados en anteriores administraciones luego de obtener los permisos ambientales y de haber cumplido los requisitos para realizar esta actividad. No ha iniciado la explotación, el uso de agua es mínimo y reciclado, explicó.

Destacó que de acuerdo con los resultados de la consulta de febrero de 2018 no está permitida la minería en reservas, zonas intangibles, áreas protegidas y centros urbanos y en función de ello se han dado directrices para garantizar una minería responsable y sustentable, con técnicas adecuadas para no dañar fuentes de agua, ni el ambiente.

La directora de Arcom, Andrea Cárdenas, explicó que estos proyectos se encuentran en la fase de exploración inicial, sobre los que realizan operativos e inspecciones de control con la participación de Arcom, Ministerio de Ambiente y Senagua y la colaboración de la Policía y Fuerzas Armadas. Anunció que dispondrá a la coordinación de Arcom de Guayas realizar una nueva inspección para analizar los temas tratados en esta reunión.

Para Patricio Escudero, alcalde de Echeandía, es preocupante que los bolivarenses no hayan sido llamados a una reunión en cada sector donde se han concesionado proyectos mineros. Es importante socializar con todas las personas, ya que puede generar graves inconvenientes, como es la contaminación del agua, afirmó.

El gobernador de Bolívar, León Ortiz, informó que como representante del Ejecutivo ha acompañado en los operativos de control a los campos mineros y no ha evidenciado ninguna manifestación de contaminación. Ante las denuncias hemos esperado pruebas contundentes de contaminación, pero no se han presentado; estuvimos con técnicos de Arcom, Ministerio del Ambiente y Senagua, para realizar un estudio del agua residual y no hay índice alarmante de contaminación, añadió.

Durante la sesión, algunos legisladores manifestaron que existen problemas relacionados a la minería en otras provincias. El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, informó que el tema será tratado también con el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, quien no pudo asistir porque a esa misma hora fue convocado a la Comisión de Soberanía Alimentaria.