1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Septiembre 2019

La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales preparará, de manera inmediata, el informe sobre la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur).

En el documento, elaborado por el equipo asesor de la mesa legislativa, se detallan los argumentos expuestos por el embajador Gonzalo Salvador Holguín, coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y el académico Esteban Santos, quienes consideraron que el organismo regional no cumplió su cometido integrador, que está en acefalía por varios años y ha evidenciado las diferencias políticas de la región.

El informe también recoge la opinión del exsecretario de Unasur, Ernesto Samper, quien envió por escrito varias observaciones, entre ellas, que la institución realizó importantes trabajos, como las misiones electorales, la creación de los 12 Consejos Ministeriales de Unasur y sus seis grupos de trabajo.

Debate

Tras conocer el documento, varios asambleístas de la Comisión mencionaron que una vez que Unasur dejó de funcionar no tiene existe razón de formar parte del organismo. Mencionaron que no se puede hablar de integración regional cuando siete países ya presentaron la denuncia. Agregaron que en los últimos años no ha habido ningún aporte para el país, ni para las naciones que lo conforman.

Una vez elaborado el informe y aprobado por los miembros de la Comisión, este irá al Pleno de la Asamblea Nacional para su resolución.