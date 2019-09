Expreso de Guayaquil

Martes, 03 Septiembre 2019

No todos los emisarios y mensajeros, recolectores y distribuidores de los supuestos aportes de las contratistas del Estado a movimiento PAIS fueron mencionados por Laura Terán, la exasistente de Pamela Martínez, exasesora del expresidente Rafael Correa.

Los tres son parte de 26 procesados por los supuestos aportes ilegales de contratistas del Estado a movimiento PAIS en el caso Sobornos 2012-2016.

Su testimonio anticipado, cumplido el domingo, generó mucha expectativa. Una veintena de abogados de los procesados se quedó con las ganas de formular interrogantes cuando ella se negó a responder.

Más cuando sus clientes aparecieron en la fórmula referencial que dibujó en un papelógrafo ante la jueza Daniella Camacho.

Se acordó claramente que a Correa se le asignaron los códigos A1, SP, RC o RCD. Rememoró los códigos de Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Alexis Mera e Ítalo Centanaro.

Terán dijo que la asambleísta Doris Soliz y el exsecretario de la Senain Rommy Vallejo, quienes aparecían en el flujograma como “otros colaboradores”, no tenían códigos ni se registraban sus iniciales. Soliz ha negado las acusaciones.

Los colocó en otros beneficiarios junto a Mera. Recordó que por María Duarte iba como emisario Yamil Massuh para la supuesta recepción de dinero. Por Viviana Bonilla a Christian Viteri, Gustavo Bucaram y Andrés Granda. Viteri negó los señalamientos.

Pero, en el turno de Alexis Mera, no mencionó nombres. Solo señaló que iban ‘asistentes o asesores’. Tampoco citó a quienes habrían sido emisarios o mensajeros de Vallejo, quien actualmente vive en EE. UU.

Carlos Alvear, defensor de Alexis Mera, se pronunciará hoy después del testimonio de Martínez, previsto para las 09:00 en la Corte. Pero se preguntó: “¿Entrega cientos de miles y no sabía a quien le daba?”.

Antes de la diligencia, Luis Muñoz, abogado de Martínez, anunció que su cliente daría nombres y detalles. Pero ella no se acordó de todos.

Que Terán, procesada y testigo protegido, no recuerde cosas, es para el abogado Pablo Encalada “normal que entre tanta información se escapen nombres o fechas”. Pero cree que “la Fiscalía debió utilizar estrategias de litigación oral para que la testigo recuerde”.

Para Marcelo Dueñas, abogado de Christian Viteri, no es extraño que Terán no recuerde nombres. “Pero no olvide que sí detalla con claridad a empresas, pero Fiscalía no hace nada”, señala el defensor.

En su acusación particular, la Procuraduría hizo su propio esquema. Describió a funcionarios de élite como Correa, a servidores de nivel jerárquico medio como Martínez y Terán, y a contratistas, al menos 13 como Bolívar Sánchez y otros.

Carlos Cortaza, abogado de Sánchez, asegura que su cliente no es ni ha sido nunca contratista del Estado. Por eso asegura que los delitos que le atribuyen no pueden haberse configurado.

En análisis, 157 contratos

Cuando falta menos de un mes para que concluya la instrucción fiscal por el caso Sobornos 2012-2016, la Fiscalía apresura la recolección de información.

El lunes pidió que el Ministerio de Transporte, Senagua y Celeg EP remitan en 48 horas información de la forma en la que fueron adjudicados unos 157 contratos a distintas empresas.

La Fiscalía quiere conocer si fueron adjudicados mediante carta de invitación, por emergencia u otro mecanismo. Requiere que, de los que sean afirmativos, se deberá remitir una copia certificada de la carta de invitación con firma de la máxima autoridad o de su delegado.

En la lista están contratos con las empresas HEH, Fopeca, Sinohydro, TGC, Verdú, Equitesa, Consermin, entre otras.

Las obras se sitúan en Manabí, Cañar, Pichincha, Azuay, Morona Santiago, Chimborazo, entre otras provincias.

Según la Procuraduría, entre 2012 y 2016, empresarios ecuatorianos y extranjeros que habrían ‘confraternizado’ con ciertas altas esferas, habrían sido adjudicatarios de contratos para la construcción de obras.

