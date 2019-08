1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Los cuadros del expresidente Rafael Correa, del exvicepresidente Jorge Glas, del exministro Ricardo Patiño, de Nela Martínez (primera mujer diputada), de Eloy Alfaro (exmandatario) y de Ernesto Che Guevara (revolucionario), acompañan a Paola Pabón en su despacho en el piso 21 del edificio del Consejo Provincial de Pichincha. Allí rindió cuentas de sus 100 días de gestión, a través de Facebook Live.

La prefecta dijo que este año sentaría las bases para construir la “nueva Pichincha”. Habló de sus ejes: producción, turismo y vialidad. En esto último, la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Unión del Toachi, que une la Sierra con la Costa, sería una realidad.

Con un rediseño que descarta la obra de túneles, Pabón sostuvo que logró un ahorro de $ 115 millones y calificó de hito la aprobación de un presupuesto que asciende a $ 239 millones, luego de que, según ella, recibió una entidad desfinanciada en $ 500 millones.

Destacó el ‘rescate’ de $ 37 millones para producción, turismo, economía popular y solidaria. Dijo que en noviembre se presentará un plan para una provincia libre de violencia.

Habló también de la concreción del canal de riego Cayambe-Tabacundo. Refirió que hallaron novedades y que ejecutan una revisión a detalle.

En entrevista radial destacó la creación de microempresas en torno a vías como la Pisque-San José de Minas, o la Calacalí-Río Blanco. Sostuvo que ello requería de la unión de juntas parroquiales y comunidades.

Geovanny Carrillo, experto en finanzas populares, estimó que toda iniciativa de emprendimiento fortalece la economía local. “Si las familias, asociaciones u organizaciones, presten un servicio que es demandado, en este caso, por la comunidad o por el gobierno provincial, llámese mantenimiento de caminos, provisión de alimentos, insumos, pueden efectivamente contribuir un poco a la actividad económica”, analizó.

La Prefectura prevé la repavimentación de la autopista Rumiñahui desde el c.c. San Luis hasta El Colibrí; repavimentación de la calzada El Trébol hacia el peaje y de la av. Ilaló entre la autopista Rumiñahui (San Rafael) y El Tingo. Por ello hay una licitación con el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

La inversión para estas obras es de $ 8’879.402, de los cuales $ 7’682.492 provienen de un crédito de la CAF.

Pabón anunció que en el Chocó Andino, declarada zona de reserva de biósfera, no se permitirá la minería metálica.

Bolívar Armijos, expresidente nacional de juntas parroquiales, recomendó mantener coordinación con los gobiernos parroquiales y trabajar en presupuestos participativos.

Pabón no ha dejado de promover su ideología vinculada al expresidente Correa, en cuya administración ocupó varios cargos. “Me ha tocado gobernar en tiempos en donde hay persecución política”, expuso.

Santiago Basabe, analista político, comentó que la denominada Revolución Ciudadana tiene hoy muy pocos espacios de poder político, por lo que los explota al máximo.

Entrevista

Paola Pabón: Activamos un gobierno provincial anquilosado

¿Cuál es la evaluación de sus 100 días de gestión?

Bastante satisfecha. Uno de los hitos importantes fue aprobar el presupuesto en menos de 70 días. La ley nos da la posibilidad de aprobar los presupuestos prorrogados hasta en 100 días y aprobamos este presupuesto de $ 239 millones por unanimidad.

¿Qué ha sido lo bueno?

Activar un gobierno provincial que estaba anquilosado, que tenía un manejo clientelar y que hoy nos ha permitido colocar algunos proyectos de arrastre y nuevos, en acción.

¿Anquilosado y clientelar?

La evaluación es que una administración por más de 14 años (de Gustavo Baroja) estaba descuidada en varias áreas, en temas producción, de riego; proyectos importantes anunciados con antelación nunca se inauguraron, como el canal Cayambe-Tabacundo. No se inauguró la ampliación de la Alóag-Unión del Toachi. No contrataron canales terciarios. Tenemos direcciones que prestan asistencia muy clientelar en base a pedidos constantes de comunidades y no a un plan provincial. Definimos la Pichincha Productiva y la Pichincha Turística, con siete ejes.

¿Cuál va a ser su legado?

Queremos una Pichincha productiva que genere empleo, ser un ente que fomente nuevas condiciones de producción, lograr una Pichincha agroexportadora.

¿Cómo está su relación con el Gobierno?

Fui lastimosamente ministra del Gobierno de (Lenín) Moreno. Renuncié porque no concordaba con su política fundamentalmente económica y de persecución hacia lo que fue la Revolución Ciudadana. He planteado una postura de oposición, llevamos una relación de manera respetuosa. Renovamos el convenio con el Ministerio de Inclusión Económica para los centros de atención infantil (...). Logramos respuesta positiva de Obras Públicas para la Alóag-Unión del Toachi.

Utiliza su cargo para acentuar lo que llama persecución política...

Me está haciendo un juicio de valor. Me dice ‘prefecta está utilizando su cargo para acentuar en el tema de la persecución política’. Primero, soy actora política, estoy ahora en el ejercicio público, pero esto no inhibe que pueda expresar posturas respecto del manejo económico, porque no solamente he cuestionado el tema de la persecución. Un Gobierno que ha dejado desguarnecida la producción, priorizando las importaciones, cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario. He cuestionado su política social, su política de seguridad y sin duda cuestiono también que se haya utilizado a la justicia para la persecución política. (El Universo)