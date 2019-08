1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 28 Agosto 2019

El Consejo de Gobierno (dirigentes de varias áreas) de la Conaie se reunió ayer en Quito para poner en marcha la resolución tomada por las bases el viernes, en la que decidieron romper el diálogo con el Gobierno y preparar una movilización nacional para octubre en contra del extractivismo. En las próximas semanas visitarán varias ciudades del país para definir aspectos operativos.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, asegura que en las mesas de trabajo con funcionarios no concretaron los temas planteados por su organización. Además, presenta alternativas frente a la actividad minera y petrolera en el país.

¿Por qué romper el diálogo con el Gobierno?

Hicimos una evaluación de los dos años y medio de diálogo que hemos mantenido, y este ha sido muy débil y no ha logrado resolver el mandato del movimiento indígena, que se presentó el 6 de julio de 2017. El Presidente (Lenín Moreno) dijo a sus ministros que tienen 60 días para resolver, pero en ese tiempo solo hubo reuniones, firmas de acuerdos que no han dado resultados.

El Gobierno dijo públicamente que ya no habrá concesiones mineras, que eliminaría 2.000 concesiones; apoyamos la consulta popular para que no haya actividad minera en fuentes de agua, en áreas protegidas… Pero nuestros territorios están siendo concesionados, entregados y no se cumple el estándar internacional que manda consultar a los pueblos y nacionalidades frente a la ampliación petrolera. Y, lo peor, que se ha manifestado desde el Ministerio de Energía y Minas, es que el petróleo y la minería va porque va.

¿Qué alternativas manejan frente a esas actividades?

El turismo comunitario. Hay proyectos importantes que hemos planteado. En Morona Santiago hay la iniciativa ‘Sapap-Entsa: ¡Cuida la Vida!’ (dejar bajo tierra las minas y el petróleo a cambio de recibir incentivos económicos y utilizar los recursos naturales en proyectos turísticos, sociales de investigación y conservación). Si el Gobierno recogiera ese proyecto, podría generar 4.500 millones de dólares para el Estado, no solo para las comunidades de ahí.

¿Es rentable el turismo comunitario?

Somos 15 nacionalidades y 18 pueblos. Sí hay posibilidades de plantear proyectos de desarrollo a cambio de la minería y el petróleo. Pero si todas las empresas públicas quieren concesionar y entregar a las transnacionales, si quieren privatizar, quiere decir que el Ecuador no tiene capacidad de administrar (sus recursos).

¿Hasta dónde se avanzó en el diálogo?

No se concretó nada. En el tema de transporte comunitario, hemos firmado documento tras documento, y nada; temas de comunicación y radios comunitarias están estancados. Cuando recibimos el Decreto 445 (creación de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe) se ofreció el edificio de la Unasur, pero no se ha avanzado ni un milímetro: no hay seriedad.

¿Y si el Gobierno convoca a otra ronda de diálogo?

Eso ya no depende de Jaime Vargas: depende de la asamblea de la Conaie. Si los pueblos y nacionalidades se manifiestan para sentarnos, es un mandato. Pero ya tenemos un mandato y no habrá retroceso.

¿Ustedes buscarán a otros sectores para tener más fuerza durante las movilizaciones?

Ya hemos armado una hoja de ruta, por eso hemos mantenidos asambleas con el FUT; estamos con los maestros, con los jubilados, con los campesinos, con los montuvios y con otras organizaciones. (La Hora)