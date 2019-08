1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 24 Agosto 2019

Pese a que el ex secretario jurídico Alexis Mera se opuso inicialmente a la pericia de “perfilación criminal” ordenada por la fiscal general, Diana Salazar, dentro de la instrucción fiscal del caso Sobornos 2012-2016, el 27 de agosto próximo la perita Alexandra Mantilla lo entrevistará, parte de la perfilación, en su domicilio en Guayaquil.

Fiscalía busca realizar una “perfilación criminal” de la estructura base de la “estructurada organización delictiva” que se habría conformado para cometer delitos como tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. La perfiladora deberá definir en su informe la estructura, los roles de sus integrantes, entre otros puntos.

El mismo Mera habría solicitado que la entrevista se la efectúe en su domicilio en Guayaquil. Desde el 15 de agosto pasado la pericia está a cargo de Mantilla; entre sus trabajos está el haber descrito al grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho.

Mientras, ante el poder de procuración judicial presentado por el procesado y abogado Alexis Mera, el pasado 20 de agosto, para representar legalmente en el caso Sobornos al también investigado Rafael Correa, la Fiscalía pide que en un plazo de 72 horas informe, de manera documentada, si la procuración se encuentra vigente.

La copia certificada del poder que otorgó Correa a Mera habría sido emitida por la notaría Vigésima Sexta del cantón Quito, el 25 de mayo de 2017. El documento con la procuración judicial a favor de Mera ya fue trasladado a conocimiento de la jueza Daniella Camacho.

Uno de los abogados de Mera y Correa, Carlos Alvear, señaló que la procuración no solo fue presentada en la Fiscalía sino también en la Corte Nacional de Justicia cuando se vinculó al expresidente y a otras 21 personas a la causa, el 7 de agosto.

“Jurídicamente hablando no hay problema alguno de que se dé esta procuración. El doctor (Alexis) Mera es inocente hasta que no exista una sentencia ejecutoriada. El hecho de que sea procesado no le quita ningún derecho de representación de sus clientes”, dijo Alvear.

Pericia

La Fiscalía General aseguró que la perfilación criminal que solicitó no tiene nada que ver con una valoración psicológica o psiquiátrica de los investigados, sino que se pretende determinar si existe o no una estructura criminal, un modus operandi, jerarquización, roles... Hasta el momento cinco de los catorce procesados convocados a las entrevistas con la perita Alexandra Mantilla han accedido a participar en el estudio. (El Universo)