1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 23 Agosto 2019

La Contraloría General del Estado indentificó que el sistema digital de verificación de firmas, el proceso de confirmación humano y la vigilancia de las autoridades a ese trabajo falló entre 2013 y 2018.



El organismo de control encontró que, entre las 13 organizaciones políticas que se inscribieron en ese período, hubo 118 mil cédulas que debieron ser rechazadas por errores en su numeración.

24 mil adherentes y afiliados estaban repetidos hasta en la misma organización política. Además, 6.600 registros eran de personas fallecidas y 1500, de menores de edad.



De acuerdo con estas cifras, al restar esos datos inválidos resulta que 4 movimientos políticos no habrían cumplido el número mínimo de firmas para ser reconocidos por el CNE.



Ellos son Fuerza Compromiso Social, que fue impulsado por Iván Espinal y hoy acoge a los miembros de la revolución ciudadana.



El movimiento Justicia Social, del que fueron parte, hasta hace poco, Jimmy Salazar y su esposa Pamela Martínez.



Juntos Podemos, liderado por el exprefecto de Azuay, Paúl Carrasco, y el movimiento Libertad es Pueblo.



Frente a esto, la Contraloría exige al Pleno del CNE realizar "acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los movimientos".



¿Qué hará el CNE? “Se ha dispuesto a los diferentes departamentos para que, dentro de sus competencias, hagan sus aportes para que el Pleno tome la decisión”, dijo Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral.



La titular del Consejo Electoral reconoció que no se les puede eliminar del listado de organizaciones políticas.



Entre tanto, el consejero Luis Verdesoto confirma que es un tema delicado. pero cree que se deben tomar acciones. “Examinar que ese examen de pasado debe establecer responsabilidades por negligencias de autoridades que lo hicieron y hacia futuro”.



Verdesoto advierte de un problema más sobre el sistema que el CNE usó para esa verificación de firmas: “Está utilizándose, de lo que yo conozco, no existe ningún otro sistema de verificación que ese”.



El consejero espera una sesión en la que se conozca el informe y se tomen las medidas pertinentes. (Ecuavisa)